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16.01.2018
Медуза
Датского изобретателя обвинили в сексуальном насилии, убийстве и расчленении журналистки

Датские следователи предъявили окончательное обвинение изобретателю и капитану подлодки «Наутилус» Петеру Мадсену.

Его обвиняют в убийстве шведской журналистки Ким Валль, насильственных действиях сексуального характера (с отягчающими обстоятельствами) и расчленении трупа.

Следствие считает, что Мадсен заранее спланировал убийство. Точный способ убийства неизвестен, но предположительно капитан задушил журналистку или перерезал ей горло.

Что за действия сексуального характера он совершал, и была ли Валль в этот момент еще жива, не уточняется.

Обвинение намерено требовать для Мадсена пожизненного заключения — смертной казни в Дании нет. Рассматривается также вопрос о принудительном лечении по итогам психиатрического обследования. Подлодку «Наутилус» обвинение намерено конфисковать для последующего уничтожения.

— Это очень необычное и крайне жестокое дело с трагическими последствиями для Ким Валль и ее родных. Дело вызвало невероятный интерес. Но мы надеемся на понимание прессы, что остальные доказательства должны быть представлены в суде, а не в СМИ, — заявил прокурор по особым делам Якоб Бух-Йеспен.

Мадсен и Валль вместе отправились в плавание на «Наутилусе» 10 августа. Когда подлодка не вернулась, были объявлены поиски. Но из воды спасли только Мадсена, заявившего, что он высадил журналистку, а подлодка затонула из-за неисправности.

Впоследствии в море обнаружили части тела Валль. Они были привязаны к грузу; по ним оказалось возможно понять, что тело расчленили. «Наутилус» также подняли из воды для обследования.

В ходе допросов Мадсен признал, что расчленил тело Валль. Он утверждал, что она погибла от случайного удара люком по голове. Затем Мадсен изменил показания и заявил, что журналистка отравилась угарным газом.

 
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