«Мне уже свинец с ушей падает»

Как народ отбивался от аккумуляторного завода под Брестом.

Репортаж из ДК в деревне Тельмы-1 Брестского района, где 15 января рассматривали коллективное обращение жителей района и Бреста по вопросам строительства аккумуляторного завода в четырех километрах от областного центра, публикует «Брестская газета». Приведем несколько фрагментов, которые показывают народные настроения.

На мероприятии собрались местные власти, администрация СЭЗ «Брест», ООО «АйПауэр», представители охраны природы местного и республиканского уровня и санстанции — с одной стороны и около четырех сотен людей, недовольных строительством завода под Брестом, — с другой.

Зал ДК, в котором 295 сидячих мест, был заполнен еще до начала мероприятия. И по настроению людей, по плакатам, с которыми они пришли, было понятно: будет жарко.

Когда объявили о том, что можно задавать вопросы, на трибуну поднимается Демьян Лепесевич, дом которого находится в садовом товариществе «Бульково». Видно, что мужчина подготовился основательно. Он отмечает, что для него важно «дойти до истины» и «чтобы все было нормально», и буквально заваливает сидящих за столом вопросами. На ряд из них, в частности о хранении особо опасных отходов, представители завода и других организаций пытаются ответить, но их ответы Лепесевича не устраивают.

— Я сейчас послушал лекцию, как должно быть. Я это в газетах читаю, и мне этот свинец уже с ушей падает. А я задал конкретный вопрос. <…> Если вы не знаете, вы скажите: я не помню, я не знаю, — говорит Лепесевич, и зал одобрительно свистит и хлопает.

Директор «Первой аккумуляторной компании» Виктор Лемешевский пытается сослаться на коммерческую тайну и предлагает выступающему с небольшой группой подойти в офис компании, чтобы ознакомиться с проектной документацией.

А затем идет «простенький» вопрос о том, действительно ли Виктор Лемешевский, как заявлял на пресс-конференции, живет в 500 метрах от трубы завода в Пинске. Cогласно гугл-карте, которую жители распечатали на большом листе и принесли с собой, от завода до ближайшего дома — 1 100 метров.

— Уважаемый Лемешевский, это характеристика вам. Просто как отступление. Прежде чем сделать заявление — нужно проверить. Это самый нормальный способ, — назидательно говорит Лепесевич.

Попытки бизнесмена оправдаться вызывают смех и свист в зале.

«Это предприятие негативно отразится и на демографической ситуации»

После Лепесевича настает черед вопросов из зала.

Жительница Стимово ничего не спрашивает у сидящих за столами. Она зачитывает обращение местных жителей, в котором отражены результаты небольшого расследования, которое после пресс-конференции 11 января успели провести люди. Полученная информация еще больше их насторожила.

Это факты из английской версии «Википедии» об экологических скандалах и катастрофах, с которыми связана американская корпорация Exide Technologies – стратегический партнер «Первой аккумуляторной компании». Пинский завод аккумуляторов является частью корпорации. Упоминается в обращении и о нарушениях, связанных с заводами ПАК в белорусских городах Белоозерске и Волковыске. Пока женщина читает с листа, в зале стоит тишина, все внимательно смотрят на подготовленные слайды.

— Мы выступаем против размещения завода рядом с нашим городом. Он несет угрозу здоровью населения, проживающего рядом, а в случае возникновения внештатной ситуации – и всему нашему городу. Это предприятие негативно отразится и на демографической ситуации. Я со всей ответственностью заявляю это как врач, — говорит выступающая.

Ее провожают аплодисментами и долго скандируют «Мо-ло-дец!»

«Вы готовы отказаться от строительства?»

Под занавес встречи, наконец, озвучивается самый важный вопрос. Адресован он Виктору Лемешевскому.

— Если брестчане, жители района скажут «нет!» этому заводу, вы морально готовы отказаться от его строительства и уйти на другую площадку? — под аплодисменты спрашивает правозащитник из Бреста Роман Кисляк.

— Существует определенная процедура: правовая, административная и прочая. Эта процедура была пройдена. Полтора года эта информация висит и людям было, видимо, наплевать на это. А сейчас… Мы открыты к диалогам на любом уровне, — уходит от ответа Лемешевский.

Роман Кисляк отмечает, что будет выходить с предложением в горисполком, чтобы провести общественные слушания в городе, потому что этот вопрос касается не только жителей района, но и города.

— И тысячи брестчан придут и скажут «нет!» этому заводу, — говорит правозащитник.

— Есть серьезный резонанс, и люди станут стеной. Они не просто пошли поболтать. На данном этапе речь идет о том, чтобы приостановить строительство. Вы можете говорить, что все делаете по закону. <…> Что надо сделать, чтобы этот завод или перенесли с нашей помощью куда-то? — еще раз поднимает вопрос житель Тельм.

— Если вы обоснуете по закону, что решение райисполкома, решение экологов, все экспертизы, которые прошел проект, и прочее-прочее были не верны, пойдете по закону и в результате законных действий будет принято законное решение прекратить строительство, безусловно, мы подчинимся закону, — говорит Лемешевский.

На этом четырехчасовая встреча заканчивается, хотя у людей еще остались вопросы. Сидящие за столами поднимаются и собираются уходит. Весь зал скандирует «Позор!»