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Скандалы
16.01.2018
Салiдарнасць
В Марьиной Горке мужчина с пистолетом напал на продавца в магазине

Так покупатель выяснял отношения с продавцом, отказавшимся его обслуживать в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел вечером в воскресенье.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска Пуховичского РОВД Виталий Елин, целью нападавшего не было ограбить магазин.

Пьяный покупатель пришел выяснить отношения с продавцом. Как рассказала работница магазина, демонстрируя пистолет, пришедший набросился на нее, стал хватать за волосы, угрожать, ударил, при этом требовал извинений.

Несколькими часами ранее мужчина уже посещал магазин. При этом его степень опьянения была такой, что продавец не только высказала претензии, но и отказалась обслуживать нетрезвого клиента.

Нападавшего задержали по горячим следам. У 38-летнего местного жителя был обнаружен пневматический пистолет – копия «Пистолета Макарова».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса (Особо злостное хулиганство). Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте УВД Миноблисполкома

 
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