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Общество
16.01.2018
TUT.BY
На 42-м году жизни умер актер Петр Юрченков-младший

Актер Театра-студии киноактера Петр Юрченков-младший скончался в Минске на 42-м году жизни.

Об этом сообщили TUT.BY в Театре-студии киноактера.

Петр Юрченков-младший (слева) и режиссер Александр Ефремов. Фото БелаПАН

По словам коллег, Юрченкову стало плохо в магазине, с его мобильного прохожие позвонили матери и жене. Более подробные обстоятельства, а также дата и место похорон пока неизвестны.

Актер родился 14 марта 1976 года в семье актера Петра Юрченкова-старшего. Работал в Купаловском театре, где играл ведущие роли в спектаклях «Ромул Великий», «Идиллия», «Кровавая Мери», «Князь Витовт», «Тристан и Изольда». С 2001 года — в Театре-студии киноактера.

Как отмечается на сайте коллектива, Петр Юрченков был «способен сконцентрировать в своих ролях такое сложнейшее и желанное для искусства понятие, как «образ нашего современника». Подлинный, не показной демократизм его облика, его человеческой и профессиональной сути, мужественность и глубинная поэтика в трактовке каждой роли делают ярким и привлекательным для зрителя каждое его появление на сцене. (…) Петр Юрченков способен передать сложнейшую гамму чувств и переживаний и при этом остаться абсолютно понятным, ясным и душевно воспринятым в своем постоянном творческом стремлении к гармонии, справедливости и мужественности. Он умный артист, умный душой, и вместе с тем в нем живет какая-то детская бесшабашная энергия, то, что так любят и чему покоряются зрители».

В кино начал сниматься еще в детстве — фильм «Папа» (1983). Позднее снимался в сериалах «Закон», «Киднепинг» и «Вокзал»; фильмах «Поводырь», «Без сына не приходи», «Нетерпение души», «Последняя роль» и других.

 
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