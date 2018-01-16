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Общество
16.01.2018
Елена Клещенок, GO.TUT.BY
Уролог: «Говорить с сыновьями о том, как мыть «это место», папы, как правило, не умеют»

Специалист объясняет правила интимной гигиены. 

Фото из личного архива героя. Валерий Лелюк, врач-уролог высшей квалификационной категории Минской областной больницы.

О том, что женское репродуктивное здоровье напрямую связано с правильной гигиеной, пишут много. А о такой же причинно-следственной связи у мужчин говорится мало. Так что мужчин, в отличие от женщин, не обвинишь в излишнем стремлении к чистоте, считает уролог Валерий Лелюк.

Как и чем мыться

— Некоторые риски (например, развития воспалительных процессов половых органов) у мужчин действительно ниже из-за особенностей анатомии, — комментирует врач. — Это во многом связано с тем, что площадь слизистой половых органов у сильного пола в разы меньше, чем у женщин, а половые и мочевые пути соединены. Мужчина помочился — и вместе с мочой ушла часть патогенных микробов, попавших в уретру извне. Но, к сожалению, данная природой защита часто расслабляет представителей сильной половины.

Доктор констатирует, что просвещение мальчиков в области правил интимной гигиены во многих семьях сегодня оставляет желать лучшего.

— Говорить с сыновьями о том, как мыть «это место», папы, как правило, не умеют, а мамы предпочитают не лезть в сугубо мужские темы, — сетует он. — В итоге взрослые парни не знают, что при каждом приеме общегигиенического душа ему нужно обязательно отодвинуть крайнюю плоть и обмыть головку полового члена.

Кстати, мужчинам, как и женщинам, рекомендуют избегать специального мыла и геля для интимной гигиены. Совет уролога — отдавать предпочтение детскому мылу.

Необходимость мыть головку полового члена объясняется тем, что под крайней плотью ежедневно скапливается смегма — смесь секрета желез и отмерших эпителиальных клеток. Если ее не удалять, она становится раздражителем и питательной средой для микроорганизмов, что в конце концов может привести к воспалению крайней плоти или головки полового члена.

Как выбирать нижнее белье

Второй важный аспект интимной гигиены, который часто игнорируют мужчины, — правильный выбор нижнего белья. Сегодня в большом фаворе, особенно у молодежи, обтягивающие плавки и даже мужские стринги, что, по убеждению уролога, не есть хорошо для мужской репродукции. Они подтягивают яички вверх, что ведет к их перегреванию. В результате нарушается сперматогенез, сперматозоиды становятся малоактивными.

Поэтому тем, кто заинтересован в сохранении способности к зачатию, надо отдавать предпочтение нижнему белью свободного кроя, трусам-боксерам, а узкие плавки лучше оставить исключительно для занятий спортом. Кстати, на половой силе, говорит Валерий Лелюк, перегрев яичек не сказывается.

Доктор делится наблюдениями:

— Мужчины, которые занимаются спортом, всегда более чистоплотны. Физическая активность, заставляющая потеть, вынуждает лишний раз принимать душ и вообще развивает внимание к своему телу. Здоровый образ жизни требует совершенствования во всем.

На что влияет эпиляция

Не так активно, как женщины, но мужчины стали тоже проявлять интерес к удалению волос в интимной зоне. Отношение к этому явлению у специалиста нейтральное, поскольку он считает, что на функции мужской мочеполовой сферы это не влияет, а эстетика — дело вкуса.

Куда больше доктора Лелюка беспокоит другая тревожная тенденция: рост заболеваемости мочеполовой сферы мужчин. Поэтому специалист настоятельно рекомендует добавлять к интимной гигиене элементы самоосмотра: каждый раз во время душа ощупывать яички; убеждаться, что нормально открывается головка; нет ли высыпаний на коже. А при смене белья обращать внимание, остались ли на нем выделения: они могут быть признаком воспалительного процесса.

Если что-то не так, затягивать с обращением к урологу или андрологу недопустимо.

 
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