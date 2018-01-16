Особенности президентского корпоратива. Фотофакт

На тему «Ожидание/реальность».

Ожидание

Для начала, цитата хозяина приема по случаю старого Нового года в «БелЭкспо», куда были приглашены представители СМИ и творческая интеллигенция:

– Все мы, особенно вы, лицо нашей нации. И должны быть образцом для подражания, стать настоящими носителями культуры, этикета, стиля, – прозвучало из уст Александра Лукашенко.

Реальность

С невозмутимым видом в белом полушубке за сервированным столом:

Напомним, как уже накануне писала «Салiдарнасць», перед казалось бы скромными белорусами выступил целый десант российских звезд, приглашение которых стоит далеко не одну тысячу долларов. На том же приеме глава Беларуси озвучил: «Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо».