Ядвигу Поплавскую сбила машина, артистку госпитализировали

Сейчас она находится в больнице со сложным переломом ноги. Об этом пишет kp.by.

ЧП случилось около 10 вечера 15 января. Ядвига Поплавская переходила освещенную улицу Филимонова по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Это произошло на переходе возле остановки «Парниково-тепличный комбинат». Я всегда его перехожу с опаской глядя на дорогу, потому что нет светофора. Есть «зебра» и знак «пешеходный переход». Но, к сожалению, я давно убедилась, что многие водители на это не реагируют... — рассказала «Комсомолке» Ядвига Поплавская.

Сейчас она находится в больнице со сложным переломом ноги.

— Две машины стояли и ждали, когда я перейду, а третья не остановилась и сбила меня... Единственным утешением в моей плачевной ситуации в связи с переломом ноги, было бы увидеть на этом переходе светофор, который бы принес пользу и спокойствие как водителям, так и пешеходам. Ведь так удобно переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, а не дергаться на «зебре» вперед-назад, высматривая, не несется ли кто-нибудь на тебя, — рассказала подробности происшествия артистка.