«Запрещенка» на столе, Лукашенко по телевизору: как россияне в Беларуси на Новый год гуляли

Беларусь возглавила Топ-20 стран, ставших самым популярным у россиян туристическим направлением в минувшие январские праздники.

К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Деньги изучив, в каких странах граждане России провели праздничные каникулы и сколько тратили в путешествиях. В первую десятку кроме Беларуси попали Польша, Таиланд, Чехия, Германия, Турция, Финляндия, Испания, Латвия и Болгария.

А вот в рейтинге туристических направлений россиян по среднему платежу с карт Яндекс.Деньги Беларусь заняла последнее место в двадцатке, став самой дешевой для отдыха восточных соседей страной — 45,8 белорусских рублей (по курсу Центробанка РФ на 15.01.2018). В лидерах оказались ОАЭ (236 рублей), Австрия (162,9) и Армения (139,9 рублей).

Судя по последним новостям, гостей из России вскоре может прибавиться: Беларусь попала в список стран из 13 стран, где можно отдыхать российским полицейским.

«Ехали мы медленно и с опаской»

Фото Дарьи Орловой, Туристер.Ру

О том, какое впечатление у россиян оставил новогодний отдых в Беларуси, можно узнать из их отзывов на туристических сайтах. «Салідарнасць» предлагает небольшой обзор мнений.

Дарья Орлова из Псковской области приехала в Беларусь в составе трех пар. Гости посетили Минск, Мир, Несвиж, Брест, Слоним, Лиду и Полоцк. Свои впечатления Дарья опубликовала на сайте Туристер.Ру. Так она описывает дорогу от границы:

— На границе есть только российские пограничники, которые издали заглядывают в паспорта и на этом все. В обратную сторону та же история. А беларусы, похоже, экономят ресурсы, поэтому у них даже таможенной будки нет, не то что таможенников.

Дорога до Минска после границы нам сначала казалась просто кошмарной, потому что нас напугали тем, что превышать скоростной режим ни в коем случае нельзя даже на километр, а населенных пунктов там пруд пруди, в первом же из которых стоит машина ДПС, уже остановившая три российские машины.

В общем, ехали мы медленно и с опаской, каждый раз ругаясь на очередной поселок на нашем пути и думая, что мы так никогда не доедем.

О Новогодней ночи и поздравлении Лукашенко

Фото Дарьи Орловой, Туристер.Ру

— Наши друзья, которые приехали в Минск раньше, выяснили в центре, что работать всю ночь будет только один бар (кроме нескольких, в которых шли новогодние мероприятия за большие деньги), и что забронировать в нем места нельзя.

Поэтому мы решили сначала погулять, а ближе к полуночи прийти туда. Но потом постепенно пришли к выводу, что нет ничего лучше, чем встречать Новый год дома за столом. Быстренько в девять вечера в пустующем супермаркете затарились всем необходимым и побежали накрывать на стол.

Послушали обращение президента к белорусам (хорошо говорил), посмотрели клип на гимн страны (тоже, кстати, неплохой) и принялись праздновать.

К слову, стол, полный яств на 6 человек, обошелся нам всего в 6 тысяч российских рублей. Там тебе и дор блю, и копченые яйца, и (готовые) салаты, и куча нарезок, и соленья, и все что только можно.

Таинственнный Несвиж и пафосная Лида

На ночь после Мирского замка гости из России остановились в Несвиже:

— Перед сном выбрались погулять в сторону Несвижского замка и наслаждались видами вокруг него. Освещения в Несвиже вечером почти никакого нет, оттого туманный вечер показался нам особенно таинственным.

В Лиде гостей повеселил бар «Чехов»:

— Никого не хочу обидеть, но мы в этом «Чехове» очень сильно повеселились от того, как они пытаются быть пафосным и крутым заведением со своим интерьером, охраной и «сервисом». Но со стороны видно, что они при этом все равно остаются провинциальным кафе.

«Программа со вкусом, никаких шуток ниже пояса»

Сергей из Подмосковья на Новый год остановился в минском отеле Renaissance. Свои впечатления он опубликовал на портале TripAdvisor:

— На Новый год кто-то в холле этажа посидел и отметил. Следы и бутылки данного мероприятия два дня еще оставались доступны для всех жильцов отеля. Видимо, не могли решить, кто должен это убрать.

Галину из Москвы порадовала новогодняя программа в гостинице «Славянская»:

— Великолепные ведущие, живой голос, танцевальная группа, костюмированные артисты развлекали нас с 22 до 4 часов утра. Программа нон-стоп (не то, что некоторые – одну дискотеку делают). Мы все были в восторге еще потому, что никаких глупых затасканных игр и шуток ниже пояса, вся программа со вкусом.

«Никаких извинений, никакого сочувствия»

А вот россиянке под ником Olga-15, судя по ее рассказу на сайте otzyv.ru, новогодний отдых в отеле «Аква-Минск» запомнится надолго. И далеко не с самой лучшей стороны.

По словам гостьи, номер в отеле был забронирован через интернет еще в сентябре.

— При заказе отеля через Хотельс.ком, как положено, указала в качестве залога бронирования данные банковской карты, адрес почты и телефон для связи. Сразу получила подтверждение, — пишет россиянка.

29 декабря она написала письмо в отель, подтвердив приезд. На следующий день из отеля пришло подтверждение бронирования. А потом начались приключения:

— 4 января мы с мужем, совершив 10-часовой переезд на поезде из Варшавы, добрались до отеля «Аква-Минск» в указанное в письме время. Администратор радостно нам сообщила, что номеров в отеле нет, наше бронирование снято, о чем нам звонили сообщить, но мы были в это время в дороге. Нам с мужем было предложено самостоятельно найти себе ночлег, а назавтра прийти к 14 часам для проживания по второй брони.

Гостья утверждает, что «никаких извинений, никакого сочувствия, никаких предложений диванчика или раскладушки» со стороны администрация отеля они не дождались.

В результате пожилая пара из России переночевала в другом отеле. Переезд туда на такси о ночлег они оплатили самостоятельно.

На следующий день гости снова приехали заселяться в «Аква-Минск», где узнали, что цена проживания заметно увеличилась. На рецепции им пояснили, что в сентябре при бронировании была одна цена, а сейчас действуют новогодние тарифы. Добиться прежней цены им удалось лишь со скандалом.

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