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16.01.2018
Esquire
«Тени в этот прекрасный солнечный день были очень плохими…»

Американка заплатила фотографу 250 долларов за «профессионально» отретушированные снимки.

Pam Dave Zaring / Facebook

Американка Пэм Дэйв Заринг опубликовала на своей странице в фейсбуке семейные снимки, которые она заказала у фотографа за 250 долларов. Результат был действительно впечатляющим — фотограф буквально не поскупился на ретушь, поработав с лицами в специфической манере. За четыре дня публикация набрала около 400 тысяч лайков.

«Окей. Это НЕ шутка. Мы заплатили фотографу, который назвал себя профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Пожалуйста, посмотрите на эти фотографии, которые она НА САМОМ ДЕЛЕ нам прислала… Она сказала, что тени в этот прекрасный солнечный день были очень плохими, а ее профессор никогда не учил ее ретушировать фотографии. Не стесняйтесь сделать репост. Честное слово, я ГОДАМИ не смеялась так громко. Такое не придет в голову. Еще раз, это НЕ шутка, это готовый результат».

Публикация Заринг обросла такой популярностью, что в сети уже появился самоучитель, который научит любого желающего сделать себе подобные снимки.

 
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