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Спорт
16.01.2018
by.tribuna.com
Родионов сделал БАТЭ чемпионом на последних секундах сезона – и завершил карьеру

Но мы запомним не только этот гол.

Тайна Анатолия Капского прожила всего пару дней. В понедельник вся страна узнала, что сказал боссу борисовчан один из его любимейших игроков: Виталий Родионов в 34 года принял решение завершить карьеру. Впрочем, что тут удивляться – комментатор «Беларуси 5» Владислав Татур давно об этом знал.

Родионов ушел красиво. Последним для форварда стал матч на «Эмирейтс» (не будем вспоминать счет), а ему предшествовала невероятная игра в «Городее», где Профессор провел всего-то 36 минут и сделал дубль. Последний гол на 90 какой-то там добавленной минуте стал чемпионским. Болельщики БАТЭ этого не забудут. Болельщики минского «Динамо», скорее всего, тоже.

В карьере нападающего хватало ярких моментов, к которым он приложил и ногу, и голову. 2008 год, первый успешный заход борисовчан на группу Лиги чемпионов. Этого могло и не быть без домашней ничьей 2:2 с «Андерлехтом». Второй гол в Борисове забил Родионов.

А помните задиристое противостояние борисовчан – спасибо острому на язык Игорю Шитову – с киевским «Динамо» в групповом раунде Лиги Европы? Артем Милевский тогда обитал не в Бресте, а Сергей Веремко здорово троллил в подтрибунке. Родионов открыл счет на 3-й минуте в Киеве и помог команде сыграть вничью.

В 2011-м Родионов поразил ворота Дмитрия Гущенко в белорусском класико, но был наказан за это жестокой травмой. Вообще, у Виталия хватало повреждений в карьере, но этот фол на нем был очень грубым. Примечательно, что и Родионов, и Гущенко начинали у одного тренера.

Смеем предположить, что 2012-й в карьере Родионова стоит особняком. Там произошло много чего невероятного. Почти проигранный домашний матч «Вардару» в квалификации Лиге чемпионов и дубль Виталия в экстратайме. Оба мяча были забиты головой еще на «Городском». 2:2 на 92-й минуте и 3:2 на 94-й.

В группу ЛЧ надо было шагнуть через «Хапоэль Ирони». Родионов поспособствовал этому дублем в первой игре.

Потом была первая в истории БАТЭ победа в групповом раунде Лиги чемпионов. Это произошло во время гостевой игры с «Лиллем» (3:1). Родионов забил победный мяч в победном матче.

Ну и самое вкусное – «Бавария». Стадион «Динамо», 3:1 в пользу номинальных хозяев. Родионов вторым пробил Нойера – опять получился победный удар.

В карьере Родионова хватало как трофеев, так и не самых однозначных историй. Больше всего от форварда доставалось «Шахтеру». В финале Кубка-2014/15 БАТЭ разгромил Солигорск 4:1, а победный мяч Родионов забил из офсайда.

В следующем году Родионов забил «горнякам» и вовсе рукой – его команда выиграла 2:0, а нападающий счет открыл.

Всего за карьеру Родионов три раза становился обладателем Кубка Беларуси, шесть раз брал Суперкубок и еще завоевал 12 чемпионств.

В своем последнем сезоне Виталий поучаствовал в 35 матчах, забил в них 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Про «Городею» уже сказано выше. До нее была двушечка горемычному «Шахтеру» – 4:0 на «Строителе» очень уж прибили солигорчан.

Ну и резонансная рука в матче с «Неманом». Только так БАТЭ смог сломить сопротивление гродненцев в матче, в котором ну никак нельзя было терять очки.

В карьере Родионова было не так много красивых мячей, но они случались, в том числе за сборную, куда форварда звали не так уж часто. Впрочем, за годы карьеры накапало 48 матчей и 10 голов. Один из них влетел в ворота Турции после великолепного прохода Глеба. Не испортить – тоже дар.

 
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