Русский офицер разбил нос и сломал зуб школьнику за брошенный снежок

Дело закрыли за отсутствием состава преступления.

На Камчатке военные следователи закрыли уголовное дело против подполковника Минобороны, которого обвиняли в избиении подростка.

«Расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Вы же знаете, побои декриминализированы», — прокомментировали ситуацию информагентству «Кам 24» в пресс-службе военно-следственного управления по Тихоокеанскому флоту.

Закон о декриминализации побоев в семье в России приняли в прошлом году. Теперь дебоширу, который поколотил жену или ребенка, грозит не уголовное наказание, как раньше, а административное — штраф или арест на несколько суток. Скептики предупреждали: людям, склонным к насилию — не только семейному — это развяжет руки. Жизнь в России эти опасения подтверждает.

Хулиган в форме

Резонансный инцидент с участием двух 14-летних школьников и 41-летнего офицера произошел в Петропавловске-Камчатском 19 января прошлого года. Семиклассники на улице играли в снежки. Комок снега попал в проезжающий мимо внедорожник. Из него вышел крепкий мужчина в военной форме. Школьники громко извинились.

Офицеру этого показалось мало. Он выругался и начал бросать в пацанов куски льда (табельного оружия у него, слава богу, не было), затем подошел к одному из семиклассников, разбил ему лицо в кровь и отшвырнул в сторону.

Школьник рухнул в сугроб, а водитель сел за руль и поехал как ни в чем не бывало.

О происшествии сообщили СМИ. Родственники пострадавшего ребенка написали заявление в полицию. Полицейские сначала сомневались, что подозреваемый — офицер. Думали, какой-то хулиган, возможно, психически не вполне здоровый, надел на себя чужую форму. Уж слишком немотивированно выглядел акт агрессии по отношению к подростку со стороны взрослого человека. Оперативникам потребовалось несколько дней, чтобы установить личность владельца внедорожника. Им действительно оказался военнослужащий — подполковник дислоцированного в Петропавловске зенитного ракетного полка Андрей Зайцев.

Материалы проверки передали в военно-следственный отдел по гарнизону Петропавловск-Камчатский.

Следователи сначала вообще отказались возбуждать уголовное дело, так как диагноз «перелом костей носа», поставленный гражданским врачом, у подростка, по их данным, не подтвердился.

Со временем, после вмешательства депутата Госдумы Константина Слыщенко и прокуратуры, дело по «декриминализированной» статье 116 («Побои») все-таки завели. Правда, как мы теперь знаем, лишь для того, чтобы вскоре снова закрыть — за отсутствием состава преступления. Хотя факт избиения никто не отрицает.

В материалах прокурорской проверки фабулу происшествия описывают так: «Несовершеннолетний Р. попал снежком в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» под управлением подполковника Зайцева А. Г. Используя данный незначительный повод для совершения дальнейших противоправных действий, подполковник вышел из машины, догнал Р., схватил его за куртку и нанес ему один удар кулаком левой руки в область шеи справа и один удар ладонью левой руки в область носа, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека носа и скола эмали первого правого зуба нижней челюсти».

Менее трех ударов

По российскому законодательству, побои это не менее трех ударов, а подполковник приложился лишь дважды. Вот (у следователей) и получилось, что разбитый нос и отколотый зуб есть, а побоев — нет.

У родителей школьника, конечно, остается шанс привлечь к ответственности агрессивного ракетчика в административном порядке. Но заниматься этим они станут едва ли.

«У меня уже просто нет сил, чтобы продолжать бесполезную борьбу. Сына и так несколько раз вызывали на допросы, очные ставки, экспертизы. Это было огромным стрессом и для него, и для меня. Мы исправно выполняли предписания следователя. Только все оказалось зря. Дело тихо закрыли, даже не известив нас об этом», — рассказала «Новой» Ксения, мама пострадавшего ребенка.

Следствие, которое, как надеялись в семье подростка, восстановит справедливость, стало для него еще одним испытанием.

«Военный нанес моему сыну физическую травму, а следователи — моральную. Боюсь, что залечить ее будет еще сложнее», — говорит Ксения.

Кстати, со стороны военных никаких официальных комментариев по поводу инцидента с подполковником до сих пор не последовало. Зато неофициальных было предостаточно. На форумах и в социальных сетях анонимы, представляющиеся сослуживцами Зайцева, называют последнего порядочным офицером и человеком.

Это, впрочем, уже неудивительно. Когда главного военного полицейского Камчатки задержали с наркотиками, у него тоже нашлись заступники. Они, не стесняясь в выражениях, даже угрожали своим оппонентам. Не остались без поддержки и офицеры, которые в Петропавловске водили солдат на выборы голосовать по чужим паспортам, а потом, когда их разоблачили, сбежали с избирательных участков.

Командование же всякий раз хранило молчание.