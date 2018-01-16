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Лица
16.01.2018
Фань Ван, Би-би-си, Китай
Японская порнозвезда, научившая сексу китайцев

Новость о предстоящем замужестве японской актрисы и бывшей порнозвезды Солы Аои вызвала фурор в китайских соцсетях. Неудивительно, ведь она сыграла важную роль в жизни целого поколения молодых пользователей интернета в Китае.

В конце декабря, под Новый год, 34-летняя Аои разместила в Weibo, китайском аналоге «Твиттера», фото своего обручального кольца и объявила своим поклонникам по всему миру, что выходит замуж.

За 48 часов пост набрал в китайской соцсети больше 170 тысяч комментариев и 830 тысяч «лайков».

«Мы выросли на ваших фильмах и всегда будем вас поддерживать», — написал один из поклонников японской актрисы.

«Вы всегда будете моей богиней... Желаю вам счастья», — прокомментировал другой поклонник.

«Учительница Аои»

Сола Аои начала карьеру в порноиндустрии в начале двухтысячных годов. Она снялась примерно в 90 фильмов для взрослых; с 2003 по 2005 год новые фильмы с Аои выходили каждый месяц. Порнография в Китае запрещена законом, но китайских мужчин это не останавливало: армия поклонников Солы Аои быстро росла.

— Для многих мужчин в Китае, не получивших сексуального образования в юности, Сола Аои стала кем-то вроде учительницы, — говорит 27-летний поклонник актрисы Лю Киань (имя изменено).

Сола Аои объявила о своей помолвке в соцсети Weibo

Рост популярности Аои в Китае совпал с периодом быстрого развития китайского интернета. Постоянно появлялись новые сайты, сетевые сообщества и стриминговые платформы, через которые распространялись материалы всех видов, включая и незаконную порнографию.

В старших классах Лю Киань смотрел фильмы Аои в формате MP4 и записывал их на носители, чтобы меняться с друзьями. Но по мере развития технологий он и его сверстники постепенно начали смотреть порно только в интернете, что по его словам «намного легче».

— Сола Аои появилась в Китае очень вовремя, — говорит профессор Вай-мин Нгэ с факультета японистики Китайского университета Гонконга. — Когда она стала популярной в Китае, наша страна во многих смыслах открывалась окружающему миру, в том числе в области сексуальности.

Для молодых китайцев порно — один из ключевых источников знаний о том, что такое секс. В школах нет уроков сексуального просвещения, а китайские родители зачастую боятся обсуждать эту тему с детьми.

В 2009 году Пекинский университет провел исследование, в ходе которого около 22 тысяч молодых людей от 15 до 24 лет попросили ответить на три вопроса о здоровье репродуктивной системы. Правильные ответы на все три вопроса дали только 4,4% участников.

Большинство опрошенных также отметили, что узнали все, что им известно о сексе, самостоятельно — не в школе и не от родителей. Однако, по мнению первой в Китае женщины-сексолога Линь Иньхе, порнографию нельзя использовать для сексуального просвещения.

По ее словам, в порно секс изображается «с преувеличениями», и некоторые мужчины «могут получить неверное представление» о тех или иных аспектах секса, сравнивая себя с порноактерами.

Некоторые эксперты также считают, что порнография может повлиять на отношение молодых людей к сексу или даже отрицательно сказаться на их репродуктивном здоровье.

«Ночь Солы Аои»

Чем же смогла выделиться Сола Аои в эпоху повсеместного доступа к порнографии в интернете?

Во многих странах Азии секс остается табуированной темой, однако Аои утверждает, что «никогда не презирала себя» из-за своей сверхуспешной порно-карьеры. Она всегда говорила, что работа ей нравится, потому что дает возможность путешествовать и встречаться с поклонниками по всему миру.

Даже на оскорбительные комментарии в свой адрес в сети Аои отвечает вежливо и с теплотой. Ее открытость и честность помогли ей завоевать не только любовь, но и уважение поклонников.

Сола Аои завела аккаунт в «Твиттере» 11 апреля 2010 года. Когда новость об этом достигла Китая, где «Твиттер» запрещен, обитатели китайского интернета начали массово скачивать VPN-клиенты, чтобы обойти «Великий китайский файрволл» и подписаться на сверхпопулярную порнозвезду.

Ночь с 11 на 12 апреля китайские фанаты впоследствии стали называть «Ночью Солы Аои».

Семь месяцев спустя Аои открыла аккаунт на Weibo, китайском сервисе микроблогов, похожем на «Твиттер». Сегодня на китайской платформе у нее 18 миллионов подписчиков — больше чем, например, у Тейлор Свифт или Дэвида Бекхэма.

В 2011 году Аои объявила, что уходит из порно и начала карьеру актрисы и певицы. Она выпустила несколько синглов, сыграла в популярных сериалах и фильмах — и Китай по-прежнему остается для нее очень прибыльным рынком.

Аои, насколько можно судить, всегда старалась понять китайскую культуру. Каждый пост на Weibo, как уверяют представители актрисы, она пишет сама, на китайском языке.

Помимо языка, Аои также изучает китайскую каллиграфию. В 2013 году, по сообщениям СМИ, ее каллиграфическая работа была продана с аукциона за 600 тысяч юаней (около 92 тысяч долларов).

«Принадлежать миру»

При существующих в отношениях Китая и Японии разногласиях, любовь стольких китайцев к японской актрисе кажется парадоксом.

Отношения между двумя странами портит память о военных преступлениях, совершенных японскими солдатами в Китае, и территориальный спор о статусе островов, известных в Китае как Дяоюйдао, а в Японии - как острова Сенкаку.

По словам живущего в Японии китайского писателя Хуан Вэнвея, Сола Аои помогает примирить жителей Японии и Китая.

— Раньше в китайском интернете ходила шутка — «Острова Дяоюйдао принадлежат Китаю, а Сола Аои — миру. Так она (Аои) помогала снижать международное напряжение», - говорит Вэнвей.

Профессор Нгэ говорит, что феномен Солы Аои в Китае показывает, как в эпоху глобализации люди выстраивают свою идентичность не только на основе своей национальной принадлежности, но и на основе медиапродуктов, которые они потребляют:

— Для людей, которые любят Солу Аои, неважно из какой они страны, — они все чувствуют себя членами одного сообщества.

Возможно, Сола Аои служит молодым людям по всей Азии напоминанием, что, несмотря на границы и разные политические взгляды, у них больше общего, чем они думают.

 
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