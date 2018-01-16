В Барановичах спецназ штурмом взял дом, который хозяин угрожал взорвать

Днем 15 января в Барановичский ГОВД позвонил житель одного из домов на 1-м переулке Водопроводном и сообщил, что собирается взорвать здание. Мужчина сказал, что уже заполняет квартиру газом и скоро произойдет взрыв.

В оперативно-дежурную часть Барановичского ГОВД по телефону «102» поступило сообщение от местного жителя 1967 г.р. Сотрудникам милиции мужчина сообщил, что неизвестные ему люди требуют от него передать им 150 белорусских рублей, сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома.

Фото Intex-press предоставил очевидец

На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд милиции. По прибытии правоохранителей мужчина дверь не открыл. В разговоре с сотрудниками милиции он вел себя неадекватно, высказывал намерения совершить суицид и взорвать дом.

Кроме этого, мужчина 25 раз звонил в экстренные службы города с различными угрозами и сообщениями.

Милиция приняла решение эвакуировать жильцов дома. В здании отключили газ и электричество. Эвакуировали 11 человек, проживающих в одноэтажном многоквартирном доме.

После безуспешных переговоров в 17.05 сотрудники милиции взяли штурмом квартиру правонарушителя.

Специальными службами было проведено обследование жилых помещений дома, каких-либо взрывоопасных предметов обнаружено не было. Угрозы для жизни и здоровья жильцов нет.

По данному факту проводится проверка, выясняются мотивы и причины произошедшего. Задержанный передан медицинским работникам.