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16.01.2018
Чем отличается кредит от рассрочки

Совершая покупку в магазине, человек, ограниченный в средствах, может взять кредит или оформить рассрочку.

Это два разных предложения, каждое из которых имеет собственные преимущества и недостатки. Разобравшись в их тонкостях и нюансах, вы всегда будете уверены в правильности сделанного выбора и в рациональности использования денежных средств.

Условия получения кредита

Сделать крупную покупку в любом магазине можно, оформив кредит на потребительские нужды. Для этого вы должны обратиться в банк, предоставив определенный пакет документов и заполнив заявление-анкету. Также это можно сделать у представителей банка прямо в магазине.

При оформлении кредита банк полностью оплачивает сделанную вами покупку, после чего вы больше не имеете дел с магазином. Долг необходимо вернуть банку в течение установленного срока. Период кредитования, размер процентной ставки, возможность досрочного погашения и другие нюансы прописаны в договоре. Изучите его очень внимательно, чтобы избавить себя от переплат.

Условия оформления рассрочки

В большинстве случаев рассрочка подразумевает первоначальный взнос в размере 10-30% от стоимости выбранного товара, а остальную сумму необходимо вернуть в течение 12-18 месяцев банку, чья карта рассрочки у вас оформлена. Для оформления договора достаточно паспорта. Главное – это наличие достаточного лимита средств на карте рассрочки.

Преимущества и недостатки кредита и рассрочки

Оба варианта решения финансовых проблем потребителей имеют плюсы и минусы. Поэтому, прежде чем отдать предпочтение одному из них, изучите все нюансы. Преимуществами покупки товаров в кредит являются:

  • отсутствие первоначального взноса;
  • продолжительный срок кредитования (до 7-10 лет);
  • возможность досрочного погашения;
  • возможность сотрудничества с любой торговой точкой (ведь не все магазины продают товары в рассрочку);
  • возможность получения займа наличными.

Что касается недостатков данного варианта, основными из них считаются: наличие процентной ставки, проверка кредитной истории и предоставление дополнительных документов по требованию банка.

К преимуществам рассрочки следует отнести:

  • простоту и оперативность оформления договора;
  • отсутствие переплат;
  • отсутствие необходимости предоставления справки о доходах, проверки кредитной истории.
  • досрочное погашение.

В данном случае вы не переплачиваете за товар, но погасить долг необходимо в течение 12-18 месяцев. Кроме того, данная услуга предоставляется не всеми магазинами и не на все товары, а рассчитана она, в первую очередь, на физических лиц. Также к недостаткам рассрочки можно отнести необходимость внесения первоначального взноса, размер которого определяется условиями банка и магазина-партнера.

Какому варианту отдать предпочтение, решать в каждом конкретном случае нужно индивидуально. Рассрочка, безусловно, выгоднее. Но только если вы уверены, что сможете погасить долг в сжатые сроки.

Текст подготовлен creditportal.by

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