Чем отличается кредит от рассрочки

Совершая покупку в магазине, человек, ограниченный в средствах, может взять кредит или оформить рассрочку.
Это два разных предложения, каждое из которых имеет собственные преимущества и недостатки. Разобравшись в их тонкостях и нюансах, вы всегда будете уверены в правильности сделанного выбора и в рациональности использования денежных средств.
Условия получения кредита
Сделать крупную покупку в любом магазине можно, оформив кредит на потребительские нужды. Для этого вы должны обратиться в банк, предоставив определенный пакет документов и заполнив заявление-анкету. Также это можно сделать у представителей банка прямо в магазине.
При оформлении кредита банк полностью оплачивает сделанную вами покупку, после чего вы больше не имеете дел с магазином. Долг необходимо вернуть банку в течение установленного срока. Период кредитования, размер процентной ставки, возможность досрочного погашения и другие нюансы прописаны в договоре. Изучите его очень внимательно, чтобы избавить себя от переплат.
Условия оформления рассрочки
В большинстве случаев рассрочка подразумевает первоначальный взнос в размере 10-30% от стоимости выбранного товара, а остальную сумму необходимо вернуть в течение 12-18 месяцев банку, чья карта рассрочки у вас оформлена. Для оформления договора достаточно паспорта. Главное – это наличие достаточного лимита средств на карте рассрочки.
Преимущества и недостатки кредита и рассрочки
Оба варианта решения финансовых проблем потребителей имеют плюсы и минусы. Поэтому, прежде чем отдать предпочтение одному из них, изучите все нюансы. Преимуществами покупки товаров в кредит являются:
- отсутствие первоначального взноса;
- продолжительный срок кредитования (до 7-10 лет);
- возможность досрочного погашения;
- возможность сотрудничества с любой торговой точкой (ведь не все магазины продают товары в рассрочку);
- возможность получения займа наличными.
Что касается недостатков данного варианта, основными из них считаются: наличие процентной ставки, проверка кредитной истории и предоставление дополнительных документов по требованию банка.
К преимуществам рассрочки следует отнести:
- простоту и оперативность оформления договора;
- отсутствие переплат;
- отсутствие необходимости предоставления справки о доходах, проверки кредитной истории.
- досрочное погашение.
В данном случае вы не переплачиваете за товар, но погасить долг необходимо в течение 12-18 месяцев. Кроме того, данная услуга предоставляется не всеми магазинами и не на все товары, а рассчитана она, в первую очередь, на физических лиц. Также к недостаткам рассрочки можно отнести необходимость внесения первоначального взноса, размер которого определяется условиями банка и магазина-партнера.
Какому варианту отдать предпочтение, решать в каждом конкретном случае нужно индивидуально. Рассрочка, безусловно, выгоднее. Но только если вы уверены, что сможете погасить долг в сжатые сроки.
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