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Общество
16.01.2018
После записки Лукашенко столовую, где «характерный запах», закрыли на ремонт

Как быстро ее откроют и что изменится после ремонта?

Как пояснила TUT.BY директор комбината общественного питания БГУ Жанна Воронкевич, столовую закрыли 29 декабря 2017 года, а ремонт начали в январе нового года:

— Внутри проведут работы по улучшению условий нахождения в зале. Оборудование останется. Ремонт проведут для того, чтобы улучшить внешний вид. Появятся диванчики, интернет. Но лучше увидеть, когда все будет готово. Но я могу сказать, что будет хорошо.

Фото Майя Кохно, TUT.BY

После каникул, в первых числах февраля, столовую БГУ планируют открыть. По словам директора, изначально ремонт хотели провести во время каникул, но докладная записка президенту ускорила этот процесс. Цены на обеды после ремонта обещают сдерживать и не поднимать:

— Но, знаете, обидно звучит. Мы же не хуже, чем БНТУ. У нас же 25 объектов: 7 столовых и 15 буфетов. Мы работали непосредственно со студентами, постоянно проводили анкетирование. Я же не против, с нами всегда можно все обсудить, посоветоваться.

Что было в докладной записке президенту

Напомним, до этого сотрудники Национального пресс-центра провели мониторинг по столовым вузов, после которого они остались недовольны условиями питания в главном корпусе БГУ:

«Коридоры, ведущие к столовой, выглядят неаккуратно. Помещение столовой маленькое, присутствует характерный запах. Освещение тусклое, мебель пошарпана. На неделе блюда часто повторяются. Как отмечают учащиеся, «порции могли бы быть и побольше».

По мнению сотрудников, цены достаточно приемлемые. Студенты же отмечают, что «не могут себе позволить ходить в столовую ежедневно».

Почему Лукашенко лично озаботился величиной порций в студенческих столовых

 
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