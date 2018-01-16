Семья айтишников рассказала, как живет на свои доходы

Очередной истории на конкурс «Мой бюджет».

«Моя семья — я, жена и кот. Детей пока нет. Нам около 30 (коту 3 года), живем в своей однокомнатной квартире в Минске. Оба работаем в IT. Месячный бюджет никак не планируем. Кто сколько потратил — и хорошо, остальное — в банк. Траты записываем по факту, как можно более подробно — скорее привычка чем необходимость», — автор, к сожалению, не представился.

— Недавно купили свою квартиру, до этого долго снимали, в течение этого времени привыкли экономить не в ущерб качеству жизни. Привычка с тех пор осталась, но особо не зацикливаемся — зарплаты хватает на все что нужно, и даже остается.

Все цифры далее получены подсчетом расходов в течение года, суммированием и делением на 12, получили среднемесячные траты. За аренду жилья, кредиты/рассрочку и т.д. не платим, поэтому крупные ежемесячные траты отсутствуют.

Коммунальные платежи. (~90 рублей)

Наш дом обслуживает товарищество собственников, поэтому несмотря на маленькую 1-комнатную квартиру, платежи довольно высокие (выше чем при ЖЭС). Суммарно за все в среднем — около 90р. Включая электричество (электроплита, поэтому 200−250 квт*ч), мобильную связь (благодаря хорошему корпоративному тарифу получается до 15р за двоих), самый бюджетный безлимитный интернет от байфлая, воду (суммарно 7−10 кубов).

Еда. (~ 570 рублей)

Включает покупки в магазине и обеды на работе. Походы в рестораны/кафе отнесем к другому разделу — Развлечения.

Раз в неделю ездим в большой супермаркет (Гиппо, Евроопт) и закупаемся на неделю на 50−100р. За скидками не гоняемся, покупаем то, что нравится, но если жена увидит что-нибудь полезное на скидке, то обязательно возьмет. Стараемся вести здоровый образ жизни, покупать побольше нормальных продуктов, поменьше всякой ерунды.

Покупаем крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, фрукты/овощи (все подряд — в зависимости от сезона), яйца, молоко/творог/кефир (главное в молочных продуктах — свежесть и состав), мясо (разное — от курицы до говядины, иногда что-нибудь экзотическое), рыбу — можно купить охлажденную форель, порезать ее на стейки и заморозить — получится дешевле чем покупать замороженные стейки, которые уже непонятно сколько лежат.

Все фото из архива автора конкурсной истории

Иногда приходится ходить в «магазин возле дома» за всякой мелочью — рублей 10−20. Я на завтрак ем творог, жена — творог/яйца/йогурт/что-придется. Ужинаем дома, готовим сами, в кафе/рестораны ходим пару раз в месяц, в основном если находимся вне дома и уже поздно готовить. Не курим, алкоголь почти не пьем (пиво по пятницам не в счет), нескольких бутылок вина, купленных пару раз в год в дьюти-фри хватает на год. При поездке к теще обратно везем овощи/молочные продукты/иногда мясо/ консервация — тоже немного экономит бюджет.

Обедаем в кафе возле работы, иногда жена берет ссобойки, но получается 60−80р в месяц с человека.

Транспорт. (~ 250 рублей)

Есть машина, почти новая (С-класс), на гарантии, поэтому незапланированных расходов на ремонт авто нет. Оба живем не очень далеко от мест работы, но ездить на общественном транспорте (ОТ) лень, поэтому я езжу на машине, но стараюсь хотя бы раз/два в неделю прогуляться часть пути пешком (хоть какая-то физкультура), остальное на ОТ.

Ежемесячный пробег у авто получается небольшой — иногда на работу/домой, иногда забрать жену с работы, на выходных по магазинам или вечером по другим делам в центр города. Также минимум раз в месяц ездим к родителям (моим или жены) — 150−250км от Минска.

Итого получается 1−2 бака бензина в месяц — около 80р. Остальные расходы на авто — ТО у дилера (как ни странно — не очень дорого по сравнению с хорошим СТО), техосмотр/налог, страховка, всякие нерегулярные траты (жидкости и расходники), мойки, доработки по мелочи — суммарно 80р.

Жена ездит на работу на ОТ, на разном и с пересадками, поэтому покупает определенное количество поездок на карточку. Добавить сюда периодические маршрутки, мои поездки на ОТ, убер когда лень ехать на ОТ — итого 90р.

Кот (~ 25 рублей)

Кот породистый, поэтому за питанием нужно следить. Можно конечно рассчитывать рацион, покупать продукты и готовить самому, но это все сложно и требует времени. Выход — сухой корм (Роял Канин), 60−70г/день, покупаем пакеты по 3,5−4 кг. Самый дешевый наполнитель для туалета — прессованные опилки (пробовали разные — разница небольшая) — стоит копейки 10р/12л, хватает надолго. Иногда нужны ежегодные прививки плюс незапланированные расходы на ветеринара. Итого суммарно 25−30р.

Одежда (~ 240 рублей)

Стараемся покупать все за границей, но если покупать то, что нравится, а не то на что скидки, то получается не сильно дешевле чем в Минске. Также не нужно забывать про сопутствующие расходы — время, визы, бензин, страховка, ночевка, еда и т.д. Покупать одежду в зарубежных интернет-магазинах с доставкой? — вообще не представляю, как можно что-то купить без примерки.

В последнее время в Минске открылось много нормальных магазинов, вполне можно покупать, правда размерный ряд часто хуже чем в Польше/Литве. Покупаем распространенные бренды европейского ширпотреба — все что продается в Акрополисе и Минских ТЦ. Итого усредненные траты за одежду — 240р.

Развлечения. (~ 80 рублей)

По клубам/барам не ходим. Несколько раз в месяц ходим в кафе/ресторан с женой или друзьями, или заказываем пиццу/суши/другую еду домой. Если идем в ТЦ жена любит выпить кофе с десертом. Плюс всякие нерегулярные встречи с коллегами, выезды на природу, другие активности — картинг, встречи выпускников и т.д. Средний чек в кафе с человека — 20−30р, суммарно за месяц — 80р.

Красота и здоровье. (~ 125 рублей)

Сюда включены минимальные траты на меня (в основном стрижки), покупки косметики и траты на жену — стрижки, маникюр и прочие косметические процедуры — 125р.

Прочие расходы

Категория довольно многочисленная, вкратце:

Спорт — горные лыжи в Силичах, бассейн, тренажерка и велосипед — 25р.

Хоз. нужды — стулья, шторы, мелочи на кухню и в ванную — 40р.

Медицина — редкие походы в медцентры, лекарства, зубные врачи, всякие регулярные осмотры — 70р.

Дни рождения, подарки друзьям, родственникам и себе, курсы английского — 170р.

Путешествия. (~ 720 рублей)

Неожиданно получилась самая большая статья расходов. Ездим стабильно один раз в год на две недели в Европу/Азию, частично активный/туристический/городской отдых, частично пляжный. Иногда можем съездить еще раз в год куда-нибудь в Европу, в один/два города на неделю, особенно если есть дешевые билеты.

По возможности стараемся летать лоу-костами из Вильнюса, снимать квартиры на AirBnb вместо отелей. В Азию лоу-косты к сожалению не летают, но стоимость отпуска в Азии компенсируется дешевым жильем и питанием. В прошлом году например летали в Таиланд, и зимой в Грузию на горнолыжный курорт.

Дешевле двух тысяч долларов за полноценный отпуск потратить не получается. Если ехать на неделю в Европу лоу-костом, то можно уложится в 600−800−1000 долларов. В отпуске стараемся завтракать/ужинать дома, но не всегда получается.

Основные статьи расходов — транспорт (перелет, автобусы/поезда/ОТ внутри страны, такси), жилье (обычно получается 40−50 долларов/евро за ночь), экскурсии/входные билеты куда-нибудь (20−60 долларов/евро), плюс хотя бы раз в день поесть национальной кухни. В итоге если переезд/жилье заказывать заранее, то с собой нужно иметь минимум 70−100 баксов/евро в день на двоих.

Также иногда ездим в Литву/Польшу на шоппинг, в последнее время все реже.

Итого суммарно за последний год на путешествия — 8600р, или 720р/месяц.

Итог:

— Коммуналка, связь, интернет — 90р.

— Продукты в магазине — 410р, обеды — 160р.

— Общественный транспорт — 90р, бензин — 80р, обслуживание авто — 80р.

— Кот — 25р.

— Одежда — 240р.

— Развлечения — 80р.

— Косметика и красота жены — 125р.

— Путешествия — 720р.

— Подарки, обучение — 170р.

— Прочие расходы — 135р.

Всего — 2400 руб/мес.

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