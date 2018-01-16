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Общество
16.01.2018
Салiдарнасць
В среду ожидается метель, местами потеплеет до +1°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

16 января ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем порывистый, по западу сильный порывистый. Во второй половине дня морозы ослабеют и составят от -2°С на юго-западе до -10°С на северо-востоке страны. Атмосферное давление будет интенсивно падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

17 января на большей части территории ожидается снег, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром на большей части, днем по северо-востоку страны сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -6..-11°С, по юго-западу -3..-5°С, максимальная днем -4..+1°С.

18 января в отдельных районах ожидается кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем -4..+1°С.

 
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