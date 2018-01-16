Почему если откроют бюджет БРСМ, «люди поймут, что на реальную работу с молодежью уходит мизер»

Сколько денег власти «закапывают» в «Богатеньком республиканском союзе молодежи».

Еще три года Белорусский республиканский союз молодежи продолжит существовать за средства налогоплательщиков. Александр Лукашенко продлил бюджетное финансирование БРСМ, внося изменения в указ № 559.

В этом году БРСМ получит из республиканского бюджета самую большую за десять лет сумму – 6,8 миллионов рублей.

За десять лет организация получила из республиканского бюджета больше 50 миллионов долларов.

Республиканский бюджет выделит БРСМ больше средств, чем на меры по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016– 2020 годы (1,9 миллиона рублей), госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства (2,4 миллиона), подпрограммы «Разработка и производство новых лекарственных средств» госпрограммы развития фармацевтической промышленности на 2016–2020 годы (907 тысяч).

Как моего сына в БРСМ принимали

Статья расходов на БРСМ больше расходов республиканского бюджета на дошкольное образование (5,1 миллионов рублей), дополнительное образование детей и молодежи (6,1 миллиона), прикладные исследования в области образования (4,7 миллиона). Правда, эти направления могут финансироваться еще и из консолидированного бюджета.

Куда уходят бюджетные деньги?

Несмотря на весомое финансирование из средств налогоплательщиков, бюджет БРСМ закрыт, что не позволяет следить за расходами общественной организации.

Существование закрытого бюджета организации не нарушает белорусское законодательство. Но с точки зрения профессиональной этики это некорректно, считает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

− Хорошо бы публиковать данные бюджета организации и показывать людям, что деньги налогоплательщиков израсходованы не «как попало», а целевым образом, − говорит экономист.

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