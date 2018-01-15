Трехлетнему ребенку зажало руку в эскалаторе столичного ТЦ

У трехлетнего ребенка рука застряла под резиновой накладкой поручня эскалатора в ТРЦ «Галилео». Чтобы освободить ребенка потребовалась помощь спасателей, рассказали в МЧС.

– Установлено, что 3-летний мальчик по неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня эскалатора и не смог самостоятельно их извлечь.

Работниками МЧС для извлечения пальцев ребенка был включен обратный ход эскалатора, — рассказала TUT.BY официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

Медики обследовали малыша и с подозрением на перелом пальцев правой руки госпитализировали его.