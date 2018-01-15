Во сколько обошелся концерт российских звезд для Лукашенко и компании?

Всплыли подробности прошедшего 12 января в «БелЭкспо» приема на старый Новый год.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил на прием представителей СМИ и творческой интеллигенции. Там он выступил с речью, в которой заявил, что «жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо». И наградил журналистов государственных медиа – в основном журналистов президентского пула.

На видеокадрах из «БелЭкспо» можно было заметить накрытые столы и самых высоких чиновников страны: от Кобякова и Карпенко – до Ермошиной и Каллаура.

Скриншот из видео БЕЛТА

Но лишь несколько дней спустя выяснилось, что президентский прием не был скромными посиделками. В сети появились фотографии со звездами белорусской и российской эстрады.

И если участие первых сильно смущать не должно, то приезд вторых провоцирует вопрос о том, во сколько обошелся концерт для небольшого круга.

Согласно сайту концертного агентства «123 шоу» выступление Наташи Королевой и ее сопровождения стоит около 15 тысяч долларов. И это очень «недорого».

Выступление Таисии Повалий и ее команды – от 23 тысяч долларов.

Точных данных по Николаю Баскову и Григорию Лепсу не указывается – «дорого» и «по договоренности». Однако в российской прессе нетрудно найти информацию о их гонорарах.

Николай Басков за выступление запрашивает порядка 80 тысяч евро. Григорий Лепс, который выступал на концерте последним, – около 100 тысяч евро.

Президентский прием, который в госСМИ выглядел скромными посиделками, на самом деле похож на шикарный корпоратив для приближенных к главе государства.

И у кого там жизнь «не великолепная и даже не хорошая»?