Люди, которые ночевали под УКС ради дешевых квартир, перепродают их с накруткой в $ 20 тысяч

Об этом пишет kp.by.

«Счастье раздают!» Как белорусы покупают квартиры, ради которых две недели ночевали на морозе

На сайтах недвижимости объявлений по продаже квартир из новостроек в Новинках полно. Это дома, которые продавались дешево еще осенью. Дома уже сданы в эксплуатацию. Правда, квадратный метр в объявлениях дороже, чем был первоначально. Так, однушки осенью УКС продавал по 730 долларов за квадрат. А сейчас их перепродают по 950 - 1000 долларов. Из тех квартир, что выставлены на продажу (дома №5 и 15 по ул. Медёлки), наварить можно 13 - 20 тысяч долларов.

- Мы уже продали квартиру, девушка. Просто объявление не успели снять. Да, строил УКС. Но продаем мы как частные лица, - рассказал мужчина, который оставлял объявление на сайте.

В самой квартире, судя по фото, ремонта не было, только черновая отделка. То есть жилье изначально покупали для перепродажи. Ну, или просто передумали там жить? Сейчас это не доказать.

В кулуарах некоторые чиновники называют происходящее с дешевыми квадратными метрами «форменным безобразием». Правда, под запись говорить не хотят. Мол, пусть отвечают те, кто заварил эту кашу.

В УКСе Центрального района наотрез отказываются от любых комментариев.