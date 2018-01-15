Активист «Говори правду» и член партии БНФ Валерий Коронкевич рассказал «Белорусскому партизану», как выживают жители Хотимского района.

– Люди у нас нищие до безумия. При населении 10 тысяч у нас 1670 человек поучили «письма счастья». Более полутора тысяч человек у нас работает в Москве и России. Считай, 33% безработицы - то есть люди не работают на свою страну.

Если бы люди не работали в России, то давно бы вымерли. Хотя они и так вымирают. Приведу статистику: по району за полгода 161 человек умер, 44 родилось.

В свое время, когда я работал начальником сельхоз отдела райисполкома, то сам на себе опыты проводил. Например, работая, держал еще 20 свиней, и на себе показал, что можно так делать. Предлагал по две-три коровы держать. 23 года назад в районе было более полутора тысяч коров в личном хозяйстве. Сейчас осталось 80. С тех 1500 коров сдавали почти 5 тысяч тонн молока в общий котел, то есть кормили себя и государство.

Хотя на нашей земле можно жить, в районе в своей время жили 50 тысяч человек, а сейчас 10 тысяч прокормиться не может.

Разговаривал недавно с молодым человеком, у которого в семье один ребенок, в школу пойдет. Спрашиваю – почему второго не родите? Мне говорят – Михалыч, зачем не только себя, но и второго детенка мучить? Мы скоро выродимся, и на нашей земле будут процветать китайцы.

«Понимаем, что сейчас позволить себе такую роскошь – второго ребенка – мы не можем»