Автобус протаранил легковушку на проспекте Независимости. Видеофакт

Утром в понедельник на проспекте Независимости в Минске случилось серьезное ДТП.

На путепроводе над улицей Филимонова столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Peugeot Partner, сообщает Onliner.by.

В ГАИ Минска предоставили видео, на которое попал момент столкновения.

Судя по видео с камеры наблюдения, водитель автобуса лишь в последний момент среагировал на стоящий в полосе движения автомобиль. Он резко свернул влево, однако столкновения не удалось избежать. Примечательно, что между стоящей машиной и автобусом на протяжении порядка 15 секунд не было других транспортных средств, которые могли бы помешать водителю автобуса вовремя сориентироваться в ситуации.

В ГАИ Минска сообщили:

— По словам водителя Peugeot (молодого человека 1990 года рождения), он остановился из-за технической поломки. Автобусом управлял парень 1991 года рождения. По предварительной информации, двигаясь по крайнему правому ряду, он совершил наезд на стоящий автомобиль, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель Peugeot, а также его пассажир (1960 года рождения).

В автобусе никто не получил травм. На место ДТП оперативно был направлен подменный автобус, который забрал всех пассажиров и отвез их в аэропорт, куда они и направлялись.