Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»

Публицист Аркадий Бабченко поделился в Facebook впечатлениями от поездки в Польшу.

– Впервые в жизни побывал в Польше. Слушайте, я офигел. Экономически страна поднялась просто невероятно. Дрезден по сравнению с Краковом – так, областной городок. Про Лейпциг вообще молчу. И я не про центр. Я про окраины. Светящиеся современными новостройками, которые не могут позволить себе многие европейские центры.

И при этом, говорят, Краков – далеко не самый богатый город в стране.

Автобан... Это что-то. Просто невероятно. Германия рядом не стояла. Идеальная трасса.

От Берлина до Киева польский участок – как попасть в сказку. Я поражен. Честно.

Но при этом – вот вопрос. Обязательно ли бывшие империи, вновь достигая экономического расцвета, ёб…ся на своих скрепах и величиях? Закон истории, что ли, какой-то...

Бабченко: «Ухожу из фельетонистов. Никогда моему разуму не придумать такого»