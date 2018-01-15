Романчук: В декабре подготовили почву для инфляции и девальвации

Ярослав Романчук в Facebook обратил внимание на цифры, которые не предвещают ничего хорошего.

Фото с сайта newsbel.by

– Друзья, у меня для вас плохая новость. Точнее не от меня, а от Нацбанка. Нас ждёт инфляция! Вот итоги изменения денежной массы в 2017 году. В декабре 2017г. Нацбанк сломался. Денежно-кредитная политика заметно смягчилась. Например объём наличных денег в обращении (М0) вырос на 5,8%, в период январь – ноябрь – на 23,9%.

Показатель М1 в декабре прирос на 17,1%, а за январь – ноябрь – на 17,1%.

Представляете, за последний месяц года прирост в процентах оказался такой же, как за предыдущие 11 месяцев.

Рублевая денежная масса (М20 в декабре выросла на 11,4%, за январь – ноябрь – на 16,9%. Наконец, широкая денежная масса (М3) в декабре 2017г. увеличилась на 4,1%, а в январе – ноябре – на 12,8%. Денежная база за декабрь взметнулась на 11,8%, а за январь – ноябрь – на 40,1%, в значительной степени (рост в 2,2 раза) за счёт увеличения обязательных резервов.

Такие параметры денежной массы не позволяют считать монетарную политику Нацбанка ответственной, взвешенной и антиинфляционной в среднесрочной перспективе. Снижение инфляции в 2017г. было обусловлено ужесточением монетарной политики в 2015-первой половине 2017г. Потом всё опять вернулось на порочные круги своя.

Когда объём наличных денег в обращении за год увеличивается более чем на 31%, активная рублевая денежная масса прирастает более чем на 37%, рублёвая денежная масса – более чем на 30%, а широкая денежная масса на 17,4% (после весьма умеренного роста в 2016г. на 3,8%), то в условиях низким темпов экономического роста, стагнации производительности труда, конкурентного давления внешних рынков, низкой платёжной дисциплины и высокого долгового обременения это прямое приглашение инфляции и девальвации BYN-рубля. Расчёт на бурный рост экспорта и валютной выручки в 2018г. едва ли оправдается.

Теоретически Нацбанк может попытаться смягчить инфляционный удар путём сокращения денег в обращении в I квартале 2018г. Но с таким подходом едва ли согласятся товарищи из Совмина и отраслевых министерств.

Если рост цен замерять корректно, то в I квартале 2018г. Беларусь может выполнить годовую норму инфляции. Если же прибегать к контролю над ценами, наказывать за необоснованность их повышения, то мы получим рост скрытого инфляционного налога. Декрет № 7 обещал нам мораторий на рост налоговой нагрузки. Только об инфляционном налоге там не было ни слова. Денежная политика декабря 2017г. ставит большие вопросы перед Нацбанком.

Вот мы и подошли к перекрёстку. Либо Лукашенко позволит Каллауру и его команде проводить по-настоящему антиинфляционную, инвестиционную политику, либо он в очередной раз даст волю «крэпким хозяйственникам» и «красным директорам».

Если президент станет на сторону Семашко/Мясниковича/Минпрома/Минсельхозпрода/строительного лобби, то при стагнации экспорта и снижении цен на нефть к концу 2018г. BYN уверенно преодолеет отметку $ 1 = BYN 3, а инфляция опять будет двузначной.