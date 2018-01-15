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Общество
15.01.2018
Екатерина Бубен, intex-press
«Понимаем, что сейчас позволить себе такую роскошь – второго ребенка – мы не можем»

Тракторист одного из хозяйств Барановичского района рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, почему не покупает в магазине печенье и пирожные, как и где развлекается, ради чего готов отказаться от куска мяса и почему не следит за скидками в магазинах.

Фото amazonaws.com

Я вырос в деревне. Родители всю жизнь проработали на ферме. Мы со старшим братом видели, насколько это нелегкий труд, и мечтали получить образование, чтобы потом сидеть в кабинетах. Но в школе я был троечником, поэтому о поступлении в университет не стоило и думать. В итоге отучился я в сельскохозяйственном лицее на тракториста. После окончания лицея женился и уехал с супругой в Барановичи. За семь лет кем я только не работал: и грузчиком, и охранником, и на заработки в Россию ездил.

Когда задумались о ребенке, поняли, что съемное жилье не потянем. Узнали, что в сельхозхозяйствах под Барановичами строят дома для работников. Мы нашли подходящее хозяйство, где я устроился трактористом.

Работа у меня сезонная. Летом тружусь от темна до темна и практически без выходных, зимой немного легче. Летом зарабатываю до 1000 рублей, а сейчас – 370.

Треть – на «коммуналку» и телефоны

Деньгами я стараюсь не сорить. Сразу же после зарплаты оплачиваю коммунальные платежи. В доме у нас газовое отопление, поэтому сумма в холодную пору набегает немаленькая – около 100 рублей.

Еще один обязательный платеж – телефоны. Стараемся максимально экономить: разговоры обычно длятся не больше минуты. В итоге за мобильные звонки и домашний интернет платим 30 рублей в месяц. Когда у сына каникулы, сумма увеличивается: от скуки он часто звонит мне или жене.

Не менее крупная статья расходов – закупка продуктов. Работа у меня физическая, поэтому, чтобы были силы, мне нужно хорошо питаться.

За покупками два раза в месяц на собственном автомобиле ездим в Барановичи в крупный торговый центр. Там закупаем муку, крупы, мясо, рыбу, колбасы. Всегда берем несколько видов фруктов и сухофруктов, йогурты, сырки и конфеты для сына. Одна поездка в торговый центр обходится в 100 рублей. За месяц получается двести: одну закупку делаем с моей зарплаты, вторую – с зарплаты супруги.

На овощи практически не тратимся. Возле дома есть участок, где жена выращивает овощи, поэтому капустой, морковью, свеклой, картофелем и луком мы обеспечены весь год. Помидоры, огурцы, перец в летнее время также не покупаем.

А вот домашнего скота у нас нет. Молоко и яйца покупаем у соседей. Во-первых, у них лучше, чем в магазине, а во-вторых, дешевле. Например, десяток яиц нам обходится в 1,5 рубля, литр молока – в 70 копеек.

Мы с женой любим сладкое, но пирожные и печенье не покупаем. Каждые выходные жена печет пирог или кексы. Мы даже посчитали: так получается почти вдвое выгоднее.

Инфографика: Петр Карасюк

Иногда можно позволить себе расслабиться

Раз в месяц мы всей семьей ездим в Ледовый дворец, чтобы покататься на коньках, а потом заезжаем в кофейню. На это уходит 45 рублей. Конечно, для нас это немаленькие деньги, но я считаю, иногда можно позволить себе расслабиться. Иначе как же получать удовольствие от жизни, если все время проводишь на работе?!

А вот об отдыхе на море мы можем только мечтать. Вместо моря ездим купаться на Мышанку или Щару. Также один раз за лето можем позволить себе экскурсионную поездку по Беларуси.

На все праздники я всегда поздравляю свою жену. Я считаю, что небольшой подарок для супруги – это обязательные траты. Лучше не съем кусок мяса, но цветы куплю.

Периодически приобретаем книги и игрушки ребенку. Моей зарплаты на это не хватает, поэтому покупаем с заработка супруги.

Второй ребенок – роскошь

На одежду сейчас у нас уходит немного денег. Покупаем только по мелочи: белье, носки, шапки. Все крупные обновки – ботинки и куртки – приобретаем летом, когда моя зарплата вдвое, а то и втрое больше. Тогда же можем сделать небольшой ремонт дома или купить что-то из техники.

Конечно, летом стараемся отложить хотя бы небольшие суммы на всевозможные непредвиденные траты, но, к сожалению, наша «заначка» от лета до лета не доживает: то автомобиль нужно починить, то сын школьные брюки порвет, а иногда и на питание текущей зарплаты просто не хватает.

Я к деньгам стараюсь относиться легко: всего не заработаешь. Мы не следим за скидками, потому что, сэкономив рубль на каких-то товарах, мы его переплатим за топливо, которое потратим на поездках в другие магазины.

Единственное: мы с женой хотели бы еще и дочку. Но, к сожалению, понимаем, что сейчас позволить себе такую роскошь – второго ребенка – мы не можем.

 
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