Белорусы поят пивом россиян, а сами подсели на украинское

Беларусь стала вторым экспортным рынком для украинских пивоваров.

Согласно данным отраслевой компании по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпиво», на белорусский рынок пришлось 21,66% от всего объема экспорта этого напитка в прошлом году.

Главным экспортным рынком для пивоваров Украины в 2017 году стал Алжир (22,07%), третье место заняла Молдова (20,45%).

Всего, по данным таможенной статистики, на которые ссылается «Укрпиво», было отправлено за рубеж пива на 31,8 млн долларов, что на 66% больше, чем в 2016 году.

Украина закончила прошлый год с отрицательным пивным сальдо: импорт, увеличившийся на 44%, составил 35,8 млн долларов.

В отличие от нее Беларусь, похоже, впервые в своей истории закончит пивной год с положительным сальдо – то есть экспортирует пива больше, чем ввезет.

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