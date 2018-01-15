Собчак: «Докажите уже, что Чечня — это Россия»

Потенциальная претендентка на пост президента — об ощущении, что Конституция РФ там совсем не является основным законом.

— И вот снова новости, — пишет Ксения Собчак у себя в Instagram. — В Чечне подбросили наркотики главе регионального «Мемориала» Оюбу Титиеву. Сам Оюб арестован на два месяца, ему предъявлены обвинения по 228-й статье УК, и нет никаких сомнений, что если мы ничего не предпримем, то он будет осужден и брошен в тюрьму.

Я так уверенно пишу «подбросили», потому что всем товарищам Оюба, его знакомым известно, что в свои 60 лет он один из самых здоровых и спортивных людей в Чечне. А по этой статье там судят всех несогласных с режимом Кадырова.

Я требую незамедлительно освободить главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, а сфабрикованное против него дело закрыть! Я требую от федеральных властей взять это дело под особый контроль. Сколько может продолжаться череда жестоких расправ над правозащитниками, несогласными и просто случайно вставшими на пути у Кадырова людьми?

Докажите уже, что Чечня — это Россия!