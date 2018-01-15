Виталий Родионов завершил карьеру футболиста

Давняя мечта Анатолия Капского теперь может стать реальностью.

Как сообщает официальный сайт БАТЭ, 34-летний нападающий футбольного клуба объявил о завершении своей карьеры в качестве игрока.

– Пришло время объявить, что минувший год стал для меня последним в качестве футболиста БАТЭ. Хочу сказать спасибо всем тем, кто находился рядом со мной на протяжении всего этого пути, помогал мне, а порой даже создавал какие-то препятствия, только добавлявшие мне мотивации, – написал Родионов в обращении.

Отметим, что Виталий Родионов является одним из самых результативных футболистов в истории клуба. В составе команды он провел более четырех сотен матчей, в которых забил 161 гол. Также нападающий забил 10 мячей в футболке национальной сборной Беларуси.

Интересно, что несколько лет назад нынешний глава БАТЭ Анатолий Капский заметил, что Родионов может стать его преемником на посту главы клуба.

– Он умный парень. По первых порах, конечно, пришлось бы помогать, где-то подталкивать. Это ведь на футбольном поле он решительный и напористый. А в жизни многие решения очень серьезно обдумывает. Руководителю же иногда приходится реагировать и верить в то, что монета может стать ребром. Но пока я хочу, чтобы Родионов еще поиграл, – говорил тогда Капский.

Отметим, что по информации белорусских СМИ Виталий Родионов планирует продолжить работать в структуре БАТЭ.