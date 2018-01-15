Беларусь попала в список стран, где можно отдыхать российскому полицейскому
Всего в список на 2018 год попало всего 13 стран.
Самые, по версии МВД, безопасные в мире страны с точки зрения «военно-политической, криминогенной, природно-климатической и санитарно-эпидемиологической обстановки»:
Абхазия,
Азербайджан,
Армения,
Беларусь,
Вьетнам,
Казахстан,
Кыргызстан,
Китай,
Куба,
Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан
Южная Осетия.
Остальной мир, как отмечает Новая газета, российскому полицейскому противопоказан.
Главное