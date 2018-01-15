Беларусь попала в список стран, где можно отдыхать российскому полицейскому

Всего в список на 2018 год попало всего 13 стран.

Самые, по версии МВД, безопасные в мире страны с точки зрения «военно-политической, криминогенной, природно-климатической и санитарно-эпидемиологической обстановки»:

Абхазия,

Азербайджан,

Армения,

Беларусь,

Вьетнам,

Казахстан,

Кыргызстан,

Китай,

Куба,

Таджикистан,

Туркменистан,

Узбекистан

Южная Осетия.

Остальной мир, как отмечает Новая газета, российскому полицейскому противопоказан.