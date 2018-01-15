.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Мир шокирован внезапной смертью вокалистки The Cranberries
Люди, которые ночевали под УКС ради дешевых квартир, перепродают их с накруткой в $ 20 тысяч
Автобус протаранил легковушку на проспекте Независимости. Видеофакт
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
«Вместо оздоровления получила увечья». История о неудавшемся отдыхе в белорусском санатории
Белорусы поят пивом россиян, а сами подсели на украинское
Собчак: «Докажите уже, что Чечня — это Россия»
Виталий Родионов завершил карьеру футболиста
Беларусь попала в список стран, где можно отдыхать российскому полицейскому
Как человеку быстро заснуть
Беларусь заплатит России миллиард долларов в 2018 году
Курс евро подскочил на торгах
«Движуха вокруг криптовалют очень большая, а это первый признак того, что на рынке что-то неладно»
Прокурор просит расстрел для исполнителей заказного убийства на Алибегова
Итог расследования трагедии в Березино, где мать утопила младенцев, а после умерла сама
Как жил древний Город карликов
Ученый назвал причину, по которой «буксует» развитие ЕАЭС
Лукашенко уже выгуливал тот пиджак, который на нем не сидит. Фотофакт
Жыхары Радзічава не хочуць ісці на выбары
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко появился на приеме в честь старого Нового года в костюме не по размеру. Фотофакт
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко
Золотые слова экс-начальника ГАИ Брестской области
Глас народа: «Смотрела ночью Лукашенко? Какой-то он нерадостный был»
Романчук: «На этот раз в наши с вами карманы залезло сахарное лобби»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Человечество хочет стерилизовать само себя, как котиков?
Латынина: «Спрашивают с Сулеймана Абусаидовича не только про налоги»
Белорусская стабильность в двух цитатах Лукашенко
«Лахатрон гэта, развядуць на грошы горш, чым у банку!»
Удар по популярным среди белорусов «закупам в Польше»
Как белорусы выживают на сумму меньше ста рублей в месяц
«Судя по количеству ментов на новогодней елке, Беларусь тоже воюет с ИГ»
Чем известен белорусский Березовский – попавший под следствие владелец «Центрального»
«Литовец ржал с наших крепостных»
Как Запад реально помогает Беларуси
Дмитриев – Рудому: «Это не патернализм, а нормальные социальные требования от работающего человека»
Нищебродам здесь не место, или Привет из 1990-х
Почему мы должны знать ВСЁ о президенте страны
25 успешных белорусов: «Не с точки зрения «классный мужик» или «красивая девушка»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Занялась спортом в 40, сбросила 14 кило и вышла замуж за египтянина на 9 лет моложе
Новые аппетитные формы Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе купальников
Пассажирский Boeing завис над Черным морем
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Рождественские (спец)службы в Храме Христа Спасителя
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
15.01.2018
Как человеку быстро заснуть

Сотрудники Бэйлорского университета рассказали, какая практика поможет.

По их словам, нужно составить список дел, а затем сразу лечь спать, пишет Live Science. Как показал эксперимент, на написание списка дел уходило пять минут. И это позволяло значительно быстрее уснуть. А вот если написать список уже выполненных дел, то позитивный эффект пропадет.

Специалисты считают, что уникальность подхода заключается в следующем: большинство людей держат в голове список дел. И это не дает им расслабиться. Составление фактического списка на бумаге разгружает мозг, позволяя ему отдохнуть. Эксперименты это доказали. Ученые пригласили 57 добровольцев 18-30 лет. Им предстояло провести семь ночей в лаборатории. Свет выключали в 22:30. Притом, добровольцев оградили от любых раздражителей (телефоны, домашняя работа), отмечает newsru.com.

За пять минут до отхода ко сну каждый доброволец выполнял задание. 50% участников эксперимента писали список дел, которые предстоит выполнить. А остальные писали список дел, уже завершенных. Сразу после исполнения задания люди шли спать. Ученые же фиксировали активность мозга в течение ночи. Оказалось, первая группа людей засыпала на 9 минут быстрее второй. И чем точнее составлялся список предстоящих дел, тем быстрее удавалось заснуть.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:8)
Главное
Политолог – о выборах-2019: «Могут быть большие неприятности для действующей власти»
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Латынина: «В раю говорили на русском. Это всем известно в прекрасной России»
«Нашел. Не отдал. В тюрьму»
Во сколько обошелся концерт российских звезд для Лукашенко и компании?
Золотые слова экс-начальника ГАИ Брестской области
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY