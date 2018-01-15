Беларусь заплатит России миллиард долларов в 2018 году

Похоже, белорусским чиновникам придется напрячься, чтобы рассчитаться по долгам.

Согласно информации БелаПАН, Беларусь в текущем году должна будет выплатить около 5,4 миллиардов долларов по внешним долгам. Причем, самую большую часть этой суммы придется отдать России – более миллиарда долларов.

На втором месте выплаты по евробондам – более 930 миллионов долларов.

И, наконец, на третьем месте по объему выплат находится Китай, которому Беларусь должна чуть больше 560 миллионов долларов.

Оставшуюся часть суммы составляют выплаты другим странам и международным финансовым организациям – например, ЕФСР и Всемирному банку.

Интересно, что если направить эту сумму на повышение пенсий, то ежемесячные выплаты белорусским пенсионерам можно было бы увеличить примерно на 174 доллара.