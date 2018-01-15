Политолог – о выборах-2019: «Могут быть большие неприятности для действующей власти»

Почему Лидия Ермошина хотела бы провести выборы на год раньше срока.

Согласно действующему законодательству в 2020 году должны произойти сразу два важный политических события – президентские и парламентские выборы. Однако этим планам, похоже, не суждено сбыться.

Глава Центризбиркома заявила в интервью телеканалу «Беларусь 1», что совместить две кампании избирательные комиссии не в состоянии.

– Это может дестабилизировать обстановку политическую и общественную. Поэтому, я думаю, будут разводить эти избирательные кампании, – добавила Лидия Ермошина.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» политолог Валерий Карбалевич прогнозирует, будут ли белорусы выбирать президента в 2019 году:

– Трудно сказать, какую из этих кампаний проведут досрочно. С одной стороны, сокращать президентский срок для власти не очень логично, лучше сократить срок депутатов. Но, с другой стороны, у нас есть прецеденты, когда президентские выборы проходили и на три месяца раньше срока.

В то же время, по словам собеседника, властям выгодно проводить парламентские и президентские выборы раздельно:

– Две кампании, которые проводятся одновременно, безусловно, будут политизировать общество. А власть сейчас старается деполитизировать жизнь людей. Сейчас она держится на равнодушии людей, на неучастии их в политике. Ей выгодна ситуация, когда людям, образно говоря, все до фонаря.

Тем не менее, уверен эксперт, будущая кампания 2019-2020 годов для власти будет сложной.

– Особенно трудно будет, если выборы совпадут с новой волной недовольства в обществе (к примеру, как если бы это было весной 2017-го, когда на улицу массово вышли «нетунеядцы»). Тогда у действующей власти могут быть большие неприятности, – подытожил Валерий Карбалевич.