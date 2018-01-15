Латынина: «В раю говорили на русском. Это всем известно в прекрасной России»

О том, как Дума, не опохмелившись, приняла в первом чтении закон, который делает иностранными агентами физлиц.

– Причем, что интересно в этом законе, что когда поправку феерическую предложили в первый раз, то вроде бы нашлись люди, которые добежали до Путина и сказали, что попахивает это каким-то Китаем XVI века, когда, чтобы запретить мореплавание с приморских берегов стирали просто население, целые населенные пункты и деревни. Счастья Китаю эта политика не принесла, а ровно наоборот, – комментирует Юлия Латынина на Эхе Москвы. – И было краткое ликование, что эта история про иноагентов физических лиц убилась. Как выяснилось, ликовать было рано. Владимир Владимирович подумал и, видимо, передумал.

Но тут, на мой взгляд, закон недоработан. Необходимо в него, конечно, в него включить тех физических лиц, которые являются иноагентами, потому что ставят иноагентам шеры и лайки.

Есть также лица, которые являются иноагентами, потому что читают иноагентов. Вот, например, Платона или Аристотеля. Вот, например, патриарх Кирилл тоже иноагент. Он же читает Евангелие, по крайней мере, должен был. Оно было написано на греческом языке иноагентами. Есть подозрение, что он его читал. Правда, он вычитал оттуда странные вещи, например, утверждение, что кэш – это богоугодное дело, в отличие от безнала. Вы не знали? Это прямо так в послании Якова и сказано: Несите кэшем. Что, не сказано? Впишем.

Так вот к иноагентам. Школьные учителя – все сплошь иноагенты. У них как числа называются? Числа Фибоначчи. У них как теорема называется? Пифагора. А закон какой? Бойля-Мариотта. Что это за развращение малолетних? Законы должны быть одни, именно Бастрыкина. И никаких Бойлев-Мариоттов нам не надо. Они все иноагенты.

Продолжаем дальше, к литературе. Они чего там проходят? «Илиаду», «Одиссею»? Слушайте, история должна быть одна. В раю говорили на русском. Это всем известно в великой и прекрасной России, не считая, конечно, тех ее жителей, которые считают, что в раю говорили по-чеченски или по-татарски, что тоже обосновано патриотической точкой зрения.

Но самое главное, что иноагенты – это не только просто те, кто читает иностранцев, а это те, кого читают иностранцы и кого они знают. Вот, например, иностранцы знают Менделеева. Это значит, что он иноагентом. А иностранцы читают Пушкина, даже перевели. Он тоже иноагент. Это на днях подтвердил сам Владимир Владимирович. Он же сказал, отвечая на вопрос главного редактора Яковлева, что раз Госдеп выразил беспокойство по поводу того, что Навального не допустили на выборы, значит, он их агент.

А вот по поводу – я забыла там журналиста по фамилии «сливной бачок», а по профессии, кажется Лурье – вот по поводу этого товарища они не беспокоятся, значит, он не агент. Это же гениальная логика: если его иностранцы знают, значит, он агент.

Поэтому, конечно, Пушкин – иностранный агент, а граф Хвостов, поэт любимый небесами – помните такого, на которого Пушкин писал эпиграммы? – граф Хвостов – не иноагент. Надо теперь изучать в школах исключительно графа Хвостова.

Идем дальше. Все, кто имеет иностранное гражданство, конечно, иноагенты, в их число, конечно, попадают те счастливцы, которые недавно, как выяснилось, покупали по сходной цене – там получается где-то около миллиона на рыло – гражданство Мальты.

В числе иноагентов, правда, не поверите, даже попадает гражданин Финляндии Тимченко. У кого виноградник в Италии, тот, конечно, иноагент. Привет, Димон, и Ротенберг! Квадрокоптер Навального «Володя» приветствует вас! Кто детей отправляет учиться в Англию — иноагент. Кроме этого должно быть запрещено жениться на иноагентках, потому что, согласитесь, от этих браков происходят генетические иноагенты, которые вносят свои поганые гены в наш уникальный русский биокод, который, как известно, тоже заслуга Владимира Владимировича.

Иноагенты из числа врачей, подло использующих иноагентские техники, якобы для поиска лечения болезней, вывозят за рубеж с целью создания генетического оружия, направленного исключительно против русских. Видимо, опять же, чтобы в России остались исключительно одни чеченцы, татары и коми.

Еще иноагент тот, кто пользуется иностранной техникой. Тут, правда, ужасно получается, потому что я вам скажу по секрету: они не только все говорят по иноагентским айфонам – у них ихние золотые унитазы тоже все из-за границы. И, конечно, я вам скажу самое страшное, что должно быть просто записано – что кто деньги получает из-за рубежа, тот иноагент. Правда, это определение «Газпрома» и «Роснефти». По такой логике «Газпром», получается — иноагент, и «Роснефть», получается — иноагент.

Вместо термина «иноагент» я предлагаю нашей Государственной думе ввести другой политический термин, который называется херем, он родственен арабскому слову «харам», то есть запрет. И на греческий он переводился словом «анафема». Херем – это как бы священная война… Это может переводиться как проклятие и как заклятие, и как священная война. Херем – это, в принципе, такая штука, когда ты ведешь священную войну против всех окружающих и не оставляешь из них ничего живого, а то, что из имущества оставляешь, то посвящаешь своему богу.

Вот есть в Пятикнижии Моисея книга «Исход». В ней есть 10 заповедей. Не те 10 заповедей, которые обычно цитируют. Дело в том, что 10 заповедей несколько раз писались. И вот в книге «Исход», главе 34 есть другие 10 заповедей, в которых написано, цитирую: «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались херемом для вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите их рощи, ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа, — ну, можно тут написать: Путина, — потому что имя его ревнитель». Он — Путин – ревнитель. Я предлагаю Государственной думе принять просто 10 заповедей из книги «Исход», глава 34.