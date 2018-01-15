Прокурор просит расстрел для исполнителей заказного убийства на Алибегова

В марте их приговорили к пожизненному.

Минский городской суд продолжает рассматривать уголовное дело о двойном убийстве молодой пары на улице Алибегова в Минске и мужчины в Колодищах. Весной здесь уже звучал приговор исполнителям и заказчице преступления. Двоим мужчинам — пожизненное заключение, воспитательнице детского сада — 12 лет колонии общего режима. Однако в июле Верховный суд отменил приговор первой инстанции — дело пересматривают. Сегодня во время прений прокурор попросил приговорить мужчин к смертной казни, сообщает БЕЛТА.

Приговор девушке гособвинитель предлагает оставить прежним.

Сейчас дело рассматривает новый состав суда. Статьи у обвиняемых остались прежними.

— С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, мотивов и целей их совершения, наступивших последствий в виде смерти трех человек, принимая во внимание, что убийства всех трех человек совершены в течение двух дней, а также проявленную жестокость при лишении жизни погибших, их отношение к содеянному, не свидетельствующее о наличие у них раскаяния, прихожу к выводу, что обвиняемые представляют исключительную опасность для общества, — отметил прокурор.