Бывшая девушка Ди Каприо засветилась топлесс на пляже

И продемонстрировала красивую фигуру.

На днях модель Келли Рорбах попала в объективы папарацци в Гонолулу – столице штата Гавайи. Блондинка стала известной после связи с Леонардо Ди Каприо, давшей старт ее актерской карьере. В 2016 роман закончился, но с тех пор Келли уже успела сняться в новых «Спасателях Малибу», заслужить персональную страницу в Википедии и стать интересной для светских хроник западных СМИ.

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