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Экономика
15.01.2018
Салiдарнасць
Ученый назвал причину, по которой «буксует» развитие ЕАЭС

Торговля внутри Евразийского экономического союза после двухгодичного падения оттолкнулась от дна – и по итогам года может вырасти более чем на 25%.

Как пишет в своей статье эксперт Института экономики РАН Андрей Девятков, «хотя союз развивается, осадок оставляют двусторонние упреки, а порой и конфликты».

По мнению ученого, в 2018 году страны ЕАЭС не будут проявлять излишней активности в интеграционных процессах. И произойдет это, как минимум, по одной важной причине.

«Амбициозный формат экономического союза не соответствует реалиям экономического сотрудничества между странами-членами ЕАЭС. Как страны с развивающейся и преимущественно сырьевой экономикой они не столько партнеры, сколько конкуренты друг другу, в частности в вопросе привлечения инвестиций», – пишет эксперт.

В этих условиях страны «скорее заинтересованы в сохранении имеющегося уровня открытости на рынках товаров, услуг и труда, нежели в полной и взаимной либерализации, в особенности в сфере энергетики, транспорта и госзакупок».

По мнению представителя РАН, в связи с этим не случайно, что Казахстан в качестве ключевого инвестиционного и технологического партнера рассматривает сегодня не страны ЕАЭС, а Китай.

«И без глубокой модернизации российской экономики эта ситуация вряд ли изменится», – делает вывод автор.

 
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