Лукашенко уже выгуливал тот пиджак, который на нем не сидит. Фотофакт

Еще один провальный выход в свет.

«Салiдарнасць» уже отмечала, что президент Беларуси появился на приеме в честь старого Нового года в костюме не по размеру.

Однако, судя по архивным фотографиям российских агентств, Александр Лукашенко бывал на публике в этом костюме не единожды. И фото с неформальной встречи глав стран СНГ, прошедшей в Москве 26 декабря, тому подтверждение.

Президенты Беларуси, России и Казахстана. Фото Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Отметим, один из признаков того, что пиджак неправильно сидит, можно определить по талии. Если при застегивании появляются складки в виде креста – пиджак слишком притален.

Похоже, «наш» случай – тот самый.