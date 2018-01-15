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Общество
15.01.2018
Салiдарнасць
«Нашел. Не отдал. В тюрьму»

Известный общественный активист написал сказ про найденные 2 рубля в Беларуси.

Предприниматель Виктор Горбачев из Борисова описал жизненную и вполне актуальную на сегодняшний день историю у себя в Facebook:

«Сегодня был в одном из торговых центров в городе. Иду. По территории ТЦ. От торгового места к другому. Рассматриваю все, что на уровне глаз. То да се. Опаньки! Взор падает на блестящее. На полу. Ё! Два рубля. Металлических. Клюнул на блеск, как ворона. Прям сверкают и манят. Так и говорят; – «возьми меня, я тебе пригожусь».

Мозг быстро просчитывает, сколько же это в валюте? Вражеской. Получается – целый бакс! Рука автоматически потянулась. Но, внутренний голос начал со мною разговор. – «Тебе это надо? Это твое? Ты от этого станешь богаче? Посмотри вокруг. Камеры видеонаблюдения. Да и статья уголовная за это, коль не отдашь».

Тело остановилось в полусогнутом состоянии. Рука заклинила. Начал лихорадочно думать. Поднять и отдать сотрудникам торгового центра? Занести в милицию и написать объяснительную – как и где нашел?

Разговор меня и внутреннего голоса был коротким. Я резко выпрямился и двинулся дальше. Мне это надо? Да ну нах эти два рубля. Ребята! Я же в Беларуси! Прежде чем поднять что-то – надо подумать о последствиях. А вдруг, эти два рубля подкинули? Лучше уж в небо смотреть, и звезды считать, чем под ноги.

А то получается – «Нашел. Не отдал. В тюрьму».

Так и остались эти два рубля лежать и ждать свою жертву».

Напомним, на днях общественность всколыхнула новость: на белоруску завели уголовное дело за то, что та нашла деньги в торговом центре. По ч. 1 статьи 205 (кража) грозит от штрафа до 3 лет тюрьмы. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, а милиция в связи с нашумевшим прецедентом напоминает: гражданин, нашедший деньги, должен предпринять меры по их возврату.

Виктор Горбачев: «И вот тут народ прорвало»

 
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