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Экономика
15.01.2018
Салiдарнасць
В 2018 году в Беларуси возможен значительный рост цен на бензин

Поднять цены на автомобильное топливо предлагают белорусские нефтепереработчики.

Как пишет в своей статье экономический эксперт Татьяна Маненок, если сдерживать рост цен на моторное топливо, пострадает экономика нефтеперерабатывающих заводов.

В частности, по данным «Белнефтехима», для белорусских НПЗ поставки моторного топлива на внутренний рынок уже стали убыточными. А с учетом того, что заводы традиционно продают на отечественном рынке от 25% до 30% своей продукции, это всерьез угрожает их благосостоянию.

«В Белнефтехиме считают, что в этих условиях нужно, как минимум, привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка», – пишет эксперт.

Интересно, что сейчас розничные цены на топливо в Беларуси существенно ниже российских: по бензину примерно на 15%, а по дизельному топливу – на 11%. При этом в России в 2017 году бензин подорожал на 7,3%, что выше темпов инфляции почти в три раза.

 
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