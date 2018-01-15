В 2018 году в Беларуси возможен значительный рост цен на бензин

Поднять цены на автомобильное топливо предлагают белорусские нефтепереработчики.

Как пишет в своей статье экономический эксперт Татьяна Маненок, если сдерживать рост цен на моторное топливо, пострадает экономика нефтеперерабатывающих заводов.

В частности, по данным «Белнефтехима», для белорусских НПЗ поставки моторного топлива на внутренний рынок уже стали убыточными. А с учетом того, что заводы традиционно продают на отечественном рынке от 25% до 30% своей продукции, это всерьез угрожает их благосостоянию.

«В Белнефтехиме считают, что в этих условиях нужно, как минимум, привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка», – пишет эксперт.

Интересно, что сейчас розничные цены на топливо в Беларуси существенно ниже российских: по бензину примерно на 15%, а по дизельному топливу – на 11%. При этом в России в 2017 году бензин подорожал на 7,3%, что выше темпов инфляции почти в три раза.