Почему Беларуси позарез нужно экономическое чудо

Нужно признать, что в 2017 году Беларусь начала двигаться в правильном направлении.

Навскидку можно вспомнить три важных события, которые еще пару лет назад казались нереальными.

Во-первых, это безвизовый режим, который был введен в начале прошлого года. В итоге более 80 тысяч иностранцев посетили Беларуси в 2017 году, воспользовавшись безвизом, и только Гродненская область смогла заработать дополнительные 12 миллионов долларов. Это скромный показатель, но важна сама тенденция.

Во-вторых, был принят давно обещанный декрет о развитии предпринимательства, по которому бизнесу станет проще взаимодействовать с пожарными, санстанцией и другими органами. Предположительно нововведения уже в 2018 году позволят создать дополнительно несколько десятков тысяч рабочих мест, в первую очередь, за счет самозанятости.

И, в третьих, это декрет о цифровой экономике, который открыл дорогу для льготного развития в Беларуси многих перспективных направлений – от создания искусственного интеллекта до выпуска криптовалют.

Если такие точечные реформы сработают, то Беларусь вполне может выйти на запланированную правительством цифру роста в 3,4% роста экономики в 2018 году. И такая перспектива выглядела бы вполне радужной, если бы не один нюанс.

Дело в том, что рост мировой экономики в последние годы составляет как раз 3-3,5%. И это продолжается уже много лет подряд. То есть, пока наша страна барахталась в болоте экономического кризиса, весь остальной мир быстро шел вперед. И теперь — чтобы наверстать упущенное — Беларуси требуются намного более высокие темпы роста. Такие, которые у нас часто называют «экономическим чудом».

Но чтобы это чудо случилось, мало проводить лишь косметические изменения, нужны реальные реформы, которые нельзя повернуть вспять одним указом главы государства.