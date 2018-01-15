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Политика
15.01.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Перекроет ли Кремль потоки западных туристов в Беларусь?

Беларусь вошла в тройку туристических направлений, спрос на которые, согласно рейтингу Volagratis.com, растет больше всего.

Сайт туристического агентства предложил туристам 15 впечатляющих и бюджетных стран, которые лидируют по популярности бронирования путешествий. Спрос на белорусское направление, по данным рейтинга, вырос на 68%.

Впрочем, ожидать дальнейшего взлета в этом году вряд ли стоит, поскольку пока не предвидится ускорения переговоров между Беларусью и ЕС по вопросам упрощения визового режима и коренных изменений безвизового режима для иностранных туристов.

Упрощение визового режима означало бы, что шенгенская виза подешевеет для белорусов с 60 до 35 евро. Подобные соглашения между ЕС и Украиной, ЕС и Россией были запущены еще в 2008 году. Украина, Молдова и Грузия уже имеют право на безвизовый въезд в ЕС.

Старший аналитик BISS Денис Мельянцов называет основные причины, которые тормозят процесс.

Кроме пары технических моментов, по которым стороны продолжают переговоры, есть один политический, вызывающий недовольство белорусской стороны. Этот пункт предусматривает возможность заморозки Евросоюзом соглашения в случае, если на Беларусь снова будут наложены санкции.

− По словам лиц, приближенных к переговорам, формулировка, какой ее предлагает Европейский союз, для белорусской стороны неприемлема, потому что затрагивает чувства Беларуси как суверенного государства, − подчеркивает он.

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