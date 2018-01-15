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Лица
15.01.2018
Максим Рафштайн, MAXIM
Угадай, кто из них мать, а кто дочь!

Интернет любит задавать своим пользователям загадки, и, на наш взгляд, это одна из самых симпатичных загадок за последнее время.

Дано: на фотографии две смеющиеся молодые девушки в шапках. Но только вот одна из них 23-летняя дочь другой, 43-летней. Сможешь угадать, где на фотографии мать, а где дочь?

Время пошло! Шутим, не пошло. Можешь хоть весь день сидеть и думать. Мы же не твой работодатель.

Ну как? Ответ не очевиден, верно? Вот тебе подсказка — еще одна фотография.

Легче не становится? Держи еще подсказку.

Сдаешься? Ну хорошо. Итак, мать — брюнетка. И да, ей 43 года! Более того, блондинка на фото — это старшая из семи (мы не ошиблись: СЕМИ) ее детей!

На самом деле мы уже рассказывали тебе про эту чудо-мать: ее зовут Джессика Энслоу, она фитнес-гуру и просто очень красивая женщина. Подозреваем, если бы и матери, и отцы выглядели так хорошо после рождения семерых отпрысков, у власти не было бы проблем с повышением уровня рождаемости.

 
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