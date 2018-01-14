Финансовые правила бухгалтера с зарплатой в 400 рублей: «Есть те, кому еще хуже»

«Меня зовут Ольга. Тема семейного бюджета очень актуальна. Я расскажу, наверное, больше не о том, как я трачу деньги, а о том, как я планирую бюджет и на чем можно сэкономить», — очередная историю на конкурс «Мой бюджет».

— Сейчас я работаю бухгалтером. Мой доход среднемесячный примерно 400 рублей. У меня дочь, которая учится в вузе в другом городе на бюджетном отделении, но живет на съемной квартире, и кот, который живет со мной.

У меня нет кредитов, долгов, своя квартира и машина. Все это куплено давно и при другом уровне дохода. С мужем давно в разводе, участия ни морального, ни материального он не принимает.

У дочки стипендия 95 рублей. Уходит она на квартплату, проездной и какую-нибудь мелочь. Остальное все — за мои заработанные. За ее квартиру платим 100 долларов. С этим помогает моя мама, которая еще работает.

В начале каждого месяца в электронном варианте я делаю таблицу моего ожидаемого дохода в текущем месяце и необходимые расходы. Примерно, и лучше брать немного больше. Выглядит это (для декабря. — Прим. ред.) где-то так:

Дочка 100

Аптека 10

Интернет 10

Бензин 50

Телефон 10

Квартплата 50

Подарки на Новый год 50

Кот 10

Бытовая химия 10

Доход: 400

Остается: 100

Вот и получается сумма, которую можно потратить на еду и еще что-нибудь.

Килограмма мясного продукта хватает на неделю

Питаюсь я скромно. На работу беру ссобойку. Например, это жареная печенка с картошкой, или гречка с сосиской, или просто пельмени. Ем каши, утром обязательно бутерброд с маслом. Колбасу не покупаю. Предпочитаю готовить или мясо, курицу, или рыбу. Учитывая то, что ем немного, хватает килограмма мясного продукта на неделю или больше, смотря что готовить. Вообще, при определенном наборе продуктов можно полноценно питаться.

Чай — лучше листовой, он дешевле, чем в пакетиках. Кофе — молотый. Пью кофе немного, 1−2 кружки в день. Обязательно жирный кефир (лучше 3,2−3,6%) стакан на ночь. Ну и печеньки. Лучше «Слодыч». Их 450 гр., стоят около 2 р. И хватает надолго. На неделю точно.

Изредка шоколадка или конфетки грамм 100−200 тоже на неделю. К чаю можно и варенье, что даже лучше, вкуснее и опять-таки выгоднее. Фрукты в магазине не покупаю. Для витаминов готовлю салаты из капусты, моркови, свеклу. Это и дешево, и полезно.

Да, покупать стараюсь на акциях и скидках. Пользуюсь при этом картой «Халва+», что позволяет накопить в месяц рубля 3, которые я закидываю на «велком». Хорошим подспорьем является дача. Картошка, морковь, свекла, помидоры, огурцы и другое — это все не покупаю. Кот ест «фрискис» и кильку. Раз в месяц покупаю самый дешевый древесный наполнитель.

Продала ковер, доложила 25 рублей и купила куртку

Теперь расскажу, на чем я экономлю или даже зарабатываю. Некоторые вещи, такие как бижутерия, чехол для телефона, аксессуары, что-нибудь для кота, даже одежду, я покупаю на «Алиэкспресс». Все, что мне не нужно, я не выбрасываю, а продаю на «Куфаре».

Например, в прошлом месяце я продала там старый, но хороший ковер, который стоял скрученный год, за 40 рублей. Добавила 25 рублей и купила прекрасную натуральную зимнюю куртку. Цветы, какие-то вещи, все что угодно можно продать. Можно дополнительно иметь рублей 50 в месяц.

Если ломается что-то в машине или требует планового ремонта, у меня есть друг, который помогает мне с этим. Это тоже экономит много денег. Также и с другими бытовыми ремонтами. Кроме того, я умею стричь и делать прически, поэтому иногда шоколадку или сладости я зарабатываю на этом.

На одежду много денег не трачу, так как одеваюсь в основном в «сэках». Обувь покупаю хорошую, в основном в «Марко», но опять-таки на скидках и акциях.

Фото автора конкурсной истории

Косметику — нашу, белорусскую. Не вижу разницы с импортной. Прекрасная косметика есть. Шампунь покупаю за 1 рубль. Правда, мылом уже 20 лет пользуюсь только «Дав», но зато не трачусь на кремы. Закупаюсь в основном в «Острове чистоты» или «Миле», естественно, с дисконтными карточками.

В парикмахерскую хожу примерно раз в 4 месяца. Крашусь сама, иногда и стригусь сама. Маникюр и все остальное делаю тоже сама. Выгляжу неплохо. На фитнесы не хожу. Это невыгодно. Три года назад приобрела тренажер, на котором дома и занимаюсь. Подсчитала, что это окупилось за полгода.

Живу в «режиме экономии». Уходя из дому, выключаю все из розеток. Поэтому в месяц расходуется примерно 70 квт, воду зря не лью. Принимаю больше душ, чем ванну. Вещи по одной не стираю, собираю побольше. Ну и так далее.

Иногда для поддержания организма покупаю витамины. Например, аскорбиновую кислоту за 1 рубль. В этом месяце еще потратила 9 рублей. На комплекс витаминов группы «В» (три упаковки по 10 ампул плюс шприцы). Хорошо, что не надо тратиться на дорогие лекарства. Иначе никаких денег бы не хватило.

В кафе-рестораны не хожу. Иногда другу на работе дают билеты в кино или театр. Ходим почти каждый месяц или в театр или в кино, за свои деньги тоже.

Финансовые правила: не брать кредитов и не нарушать ПДД

Вообще, чтобы выкручиваться, надо иметь очень творческое мышление и соображалку, так сказать. И еще хорошо, когда есть рядом люди, которые могут поддержать.

На мой взгляд, надо соблюдать несколько правил, которые помогут избежать больших финансовых проблем:

Не брать кредитов и долгов, жить по средствам, здраво соизмеряя свои желания и возможности.

Ездить, не нарушая ПДД, чтоб не тратиться на штрафы.

Уметь делать хоть что-то, помимо своей основной работы, пусть даже как хобби, что может дать хоть маленький доход на непредвиденный случай.

Помнить, что есть те, кому еще хуже.

Не болеть.

Не отчаиваться.

«Мясо не каждый день. Берем подешевле, на кости»