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14.01.2018
Легендарных fashion-фотографов обвиняют в домогательствах к мужчинам

Марио Тестино и Брюса Вебера обвиняют в сексуальных домогательствах к моделям и ассистентам.

Марио Тестино и Брюса Вебера обвиняют в общей сложности больше 20 работавших с ними людей

О выдвинутых против них обвинениях говорится в статье в New York Times. Издательский дом Conde Nast, издающий модные журналы, в том числе Vogue и GQ, уже приостановил работу с Тестино и Вебером, сообщает ВВС.

Сами фотографы отвергают обвинения. В заявлении, переданном газете через адвокатов, Брюс Вебер заявил, что «шокирован и опечален возмутительными обвинениями, которые я категорически отрицаю»

Юридическая фирма, представляющая интересы 63-летнего Тестино, заявила, что пожаловавшиеся на харассмент не могут считаться «надежными источниками», пишет New York Times. Адвокаты фотографа добавили, что поговорили с несколькими бывшими сотрудниками Тестино, и те «были шокированы обвинениями» и «не подтвердили ни одного из утверждений».

«Сексуальный хищник»

Марио Тестино и Жизель Бюндхен, во время съемок, 2016

Марио Тестино, который снимал Кейт Мосс, Мадонну, Мишель Обаму и членов королевской семьи, обвиняют в приставаниях 13 мужчин.

Первая обложка Vogue US для любимицы Америки (фотосессия)

Обвинения в адрес Тестино включают нежелательные прикосновения и мастурбацию, которые, предположительно, имели место с середины 1990-х годов, пишет газета.

Модель Райан Локк, работавший с Тестино над рекламными кампаниями Gucci, описывает его как «сексуального хищника».

Помощник фотографа Хьюго Тиллман рассказал, что Тестино приковал его кровати, и он смог освободиться лишь благодаря помощи другого человека.

Еще один ассистент, Роман Баретт, заявил, что харассмент был «неизменной реальностью». Он утверждает, что фотограф мастурбировал перед ним.

В 2014 году фотограф перуанского происхождения был удостоен почетного ордена Британской империи за работу в области фотографии и благотворительности.

У Тестино давние связи с королевской семьей - он снимал принцессу Диану, а также герцога и герцогиню Кембриджских во время их помолвки и позже, когда крестили принцессу Шарлотту.

Он работал с такими известными брендами, как Burberry и Michael Kors, а его фотографии Серены Уильямс и ее новорожденного ребенка появились на обложке февральского номера американского Vogue.

Брюс Вебер отрицает все обвинения

71-летнего американского фотографа Брюса Вебера обвиняют в домогательствах 15 работающих и бывших моделей. Они утверждают, что он заставлял их раздеваться без необходимости, а также непристойно себя вел, пишет New York Times.

Вебер работал для таких брендов, как Calvin Klein, Ralph Lauren и Abercrombie & Fitch, а также над несколькими фильмами.

Мужчины рассказали изданию, что их просили участвовать в «дыхательных упражнениях», которые могли включать в себя нежелательные прикосновения. Модель Бобби Роуч рассказал, что Вебер пытался засунуть руки ему в штаны во время кастинга в 2007 году.

Художественный руководитель Conde Nast Анна Винтур сказала, что ей было «тяжело узнать» об этих обвинениях. Она добавила, что издательский дом не будет работать с обоими фотографами в обозримом будущем.

 
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