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14.01.2018
Кто арестовывал саудовских принцев

Наследный принц Саудовской Аравии создал собственную армию, состоящую из наемников.

Мухаммад бин Салман создал свою собственную частную военную компанию Al-Saif Al-Ajrab. По данным саудовских СМИ, в создании новой структуры королевству помогал основатель самой известной американской ЧВК Blackwater Эрик Принс, сообщает Газета.ru.

Ранее саудовские власти уже пользовались услугами ЧВК, в том числе и во время ноябрьских событий, когда в королевстве по подозрению в коррупции были арестованы 11 принцев.

Как сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на саудовские СМИ, боевое подразделение будет находиться непосредственно под контролем новой звезды ближневосточной политики.

По данным турецкой газеты, приказ о создании новой структуры подписал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз. Численность новых сил составит 5 тысяч солдат, прошедших военную подготовку на высоком уровне.

Для чего именно была создана новая структура, не уточняется.

О том, что новая армия будет состоять из наемников, говорит и тот факт, что, по данным саудовских СМИ, она была создана при поддержке бывшего офицера военно-морского спецназа США Эрика Принса — основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater, которая в 2009 году была переименована в Academy.

 
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