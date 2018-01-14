Одно из любимых слов Лукашенко в новом году

Терпение.
7 января, на православное Рождество, посетив собор, Александр Лукашенко высказался: «Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной».
12 января, во время ежегодного приема по случаю старого Нового года, Александр Лукашенко прямо предупредил, что «легко не будет»:
— И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы. Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо.
В свою очередь, хочется напомнить пословицы и фразы великих людей о плюсах и минусах терпения.
Японская пословица: «Истинное терпение — это такое терпение, когда терпеть не под силу».
Монгольская пословица: «Терпеливый два раза делает, терпеливый — один раз».
Русская пословица: «Терпение и труд все перетрут».
Экспрессивный фразеологизм: «…Терпение лопнуло!»
Станислав Ежи Лец: «Нужно очень много терпения, чтобы научиться терпению».
Элизабет Тейлор: «Странная вещь! Терпение приходит с годами. Чем меньше остается лет жизни, тем больше наша способность к терпению».
Джон Драйден: «Бойся гнева терпеливого человека, он отомстит тогда, когда вы уже сами забудете и человека и причину гнева».
Амброз Бирсерпение: «Терпение — ослабленная форма отчаяния, замаскированная под добродетель».
Филип Массинджер: «Терпение — добродетель нищих».
Максим Богданович:
«Трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш,
Абрабіць яго трэба з цярпеннем.
Як ударыш ты ім, — ён, як звон, зазвініць,
Брызнуць іскры з халодных каменняў».
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко