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Общество
14.01.2018
Анна Снежкина
Одно из любимых слов Лукашенко в новом году

Терпение.

7 января, на православное Рождество, посетив собор, Александр Лукашенко высказался: «Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной».

12 января, во время ежегодного приема по случаю старого Нового года, Александр Лукашенко прямо предупредил, что «легко не будет»:

— И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы. Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо.

В свою очередь, хочется напомнить пословицы и фразы великих людей о плюсах и минусах терпения.

Японская пословица: «Истинное терпение — это такое терпение, когда терпеть не под силу».

Монгольская пословица: «Терпеливый два раза делает, терпеливый — один раз».

Русская пословица: «Терпение и труд все перетрут».

Экспрессивный фразеологизм: «…Терпение лопнуло!»

Станислав Ежи Лец: «Нужно очень много терпения, чтобы научиться терпению».

Элизабет Тейлор: «Странная вещь! Терпение приходит с годами. Чем меньше остается лет жизни, тем больше наша способность к терпению».

Джон Драйден: «Бойся гнева терпеливого человека, он отомстит тогда, когда вы уже сами забудете и человека и причину гнева».

Амброз Бирсерпение: «Терпение — ослабленная форма отчаяния, замаскированная под добродетель».

Филип Массинджер: «Терпение — добродетель нищих».

Максим Богданович:

«Трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш,

Абрабіць яго трэба з цярпеннем.

Як ударыш ты ім, — ён, як звон, зазвініць,

Брызнуць іскры з халодных каменняў».

Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко

 
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