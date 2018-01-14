«Дичь» от Эдгарда Запашного: как российским спортсменам «разорвать всех нафиг»
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил отправить на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан российских спортсменов в форме «СССР».
Видеообращение он опубликовал в своем Instagram.
«Давайте напишем: «СССР». Ведь страны такой нет. Придраться не к чему. Это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского Союза. И самое главное, что больше, чем современную Россию, боялись только СССР. Пускай наши пацаны, девчонки выйдут с гордой надписью «СССР» и разорвут там всех нафиг. А? Правда!», — сказал Запашный.
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