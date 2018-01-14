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Общество
14.01.2018
Елена Бычкова, TUT.BY
В Житковичском районе понтонный мост, который построили в декабре, уплыл по течению

Местные жители в очередной раз лишились переправы через Припять, стало известно сегодня ночью.

В соцсетях появились сообщения о том, что из-за порвавшихся тросов понтонный мост унесло течением. В Министерстве обороны пояснили, что из-за резкого изменения погодных условий сорвало крепление моста. Людей через реку переправляют спасатели.

Фото ЧП. Гомельская область, Вконтакте

В сообществе также говорится, что пострадавших нет — на мосту в момент ЧП никого не было. Пользователи активно обсуждают происшествие. Ведь теперь, чтобы добраться из Житковичей в Туров и наоборот, снова нужно ехать в объезд. А это лишних 250 км.

В Министерстве обороны прокомментировали инцидент.

— Из-за резкого изменения погодных условий сорвало крепление моста. Принимаются меры по его восстановлению. Планируется, что сегодня движение будет восстановлено, — проинформировал TUT.BY начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

«Из-за высокой интенсивности шугохода понтонно-мостовая переправа через реку Припять временно разведена», — сообщили в МЧС.

До разрешения ситуации спасатели на катерах перевозят людей с одного берега на другой. По состоянию на 10 часов утра работники МЧС на лодках переправили 39 человек.

Спасатели рассказали, что с помощью FM-перехвата население ближайших районов оповестили о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромная переправа для легковых автомобилей в районе деревни Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы.

Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через г. Житковичи (М-10) — г. Калинковичи (Р-131) — г. Мозырь (Р-36) — г. п. Лельчицы (Р-128) — г. Туров и через г. Житковичи (М-10) — г. Пинск (Р-6) — г. Столин (Р-88) — г. п. Давид-Городок — г. Туров.

Установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.

Напомним, наплавной понтонный мост через Припять построили 10 декабря 2017 года — после того как аварийным признали «основной» 888-метровый автомобильный мост, на котором 7 декабря появились трещины и он провис. Мост закрыли примерно на год. Причиной разрушения могли стать его конструкционные недостатки.

 
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