Чем закончилась инициатива калужской предпринимательницы, продающей в Калуге белорусские продукты.

Владелица нескольких продовольственных магазинов из Калуги Яна Гурова рассказала журналистам, что больше не будет участвовать в акции «Полки добра». В ее рамках она за свой счет раздавала пенсионерам бесплатный хлеб. Причиной стала агрессия и негатив со стороны пожилых людей, пишет местное издание vest-news.ru.

Началось все с того, что хлеб стали подвозить в магазин позже запланированного, а у магазина стали выстраиваться очереди.

— Мы даже объявление повесили о том, чтобы пенсионеры приходили попозже, что хлеб достанется всем в течение дня. Но люди продолжали скандалить, доводить до слез продавцов, звонили с жалобами в отдел торговли в горуправу, заявляли, что мы воруем хлеб у пенсионеров, — рассказывает предпринимательница.

После того как магазины отказались от участия в акции в их сторону начали сыпаться и угрозы и обвинения в том, что их «лишили хлеба».

Как выяснилось, это был не первый неудачный опыт предпринимательницы по раздаче хлеба. Ранее она пробовала раздавать бесплатный хлеб в другом своем магазине, но тоже столкнулась с жалобами соседних магазинов на постоянные скандалы и драки в очередях.

— Прежде я бы в такое поверить не могла. Но вот реальность оказалась жестокой. Хотели старикам помочь, они же вечно у нас обижены чем-то, но в итоге получили вот такое, — разводит руками предпринимательница.

В конечном итоге женщина решила, что вместо раздачи хлеба будет перечислять средства в детский благотворительный фонд.

«Очередное доказательство того, что люди в своей массе — неблагодарный скот. Делать добро в Россиюшке — пустая затея», — отмечает Telegram-канал «Солнечный шторм».